Михаил Шуфутинский высказался о песне Манижи для «Евровидения»

Шуфутинский высказался о песне Манижи, с которой в мае она поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» штурмовать вершины.

«На мой взгляд, это не песня. Она спела какое-то произведение, видимо, соединив мотивы разных национальностей. Манижа хорошо спела кусочки разных песен, скажем так. Я не услышал, что она хотела сказать своей песней», — указал артист.

Продюсер отметил, что любое музыкальное произведение должно транслировать чувства, любовь, вероломство и юмор. Для него композиция исполнительницы не совсем понятна. При этом музыкант дал слово, что будет болеть за Манижу, так как она представляет Россию, а это для него самое главное.

Со слов Шуфутинского, в искусстве музыка в общем понимании этого слова разнообразнее и чувственнее, чем «песенка» артистки, передает «Московский комсомолец».

Исполнительница уже не раз подвергалась критике за написанный трек, с которым она отправится покорять Роттердам. Многие убеждены, что с этой песней у нее нет никаких шансов одержать победу.



