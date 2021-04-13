Эстонская фитнес-красотка показала завидную фигуру с лучшего ракурса
Спортсменка и консультант по питанию Хелена Манг (34) снова продемонстрировала свою завидную фигуру пользователям Instagram.
Спортсменка и консультант по питанию Хелена Манг (34) снова продемонстрировала свою завидную фигуру пользователям Instagram.
Эстонская фитнес-красотка Хелена Манг мотивирует всех, кто хочет добиться красивой фигуры к лету.
На радость подписчиков Манг решила продемонстрировать свою фигуру, стоя на подоконнике.
Отличный вид,
- подписала с иронией снимок Хелена.
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