Вт, 13.04.2021
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Эстонская фитнес-красотка показала завидную фигуру с лучшего ракурса

Спортсменка и консультант по питанию Хелена Манг (34) снова продемонстрировала свою завидную фигуру пользователям Instagram.

Эстонская фитнес-красотка Хелена Манг мотивирует всех, кто хочет добиться красивой фигуры к лету.

На радость подписчиков Манг решила продемонстрировать свою фигуру, стоя на подоконнике.

Отличный вид,

- подписала с иронией снимок Хелена.

Смотри фото!

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