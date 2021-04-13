«Годзилла против Конга» обошла по сборам «Довод»

Если говорить о показателях непосредственно на американском рынке, то «Годзилла против Конга» получила там почти 70 миллионов долларов, тогда как «Довод» ограничился 58 миллионами долларов.

В мировом прокате лента Кристофера Нолана в своё время собрала 363 миллионов долларов и считалась самым успешным проектом в период пандемии коронавируса в Штатах, однако теперь фильм уступил новичку. С учётом этих показателей, лента Адама Вингарда скоро обойдёт Нолана и на мировом рынке. Мировая касса «Годзиллы» достигла уже 357 миллионов долларов. Вскоре фильм побьет достижение «Довода, сообщает Kulturomania.ru.

В России «Годзилла против Конга» также показала уверенный старт. Фильм собрал уже более 11,2 миллионов долларов, его посмотрели более 2,9 миллиона зрителей.



