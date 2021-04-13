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Он был дерзким и преданным: принц Гарри сделал заявление об умершем дедушке

Britain's Prince Philip (C) talks to Prince Charles (L), Prince William (2nd R) and Prince Harry on the Spirit of Chartwell during the Diamond Jubilee River Pageant on the River Thames, in London June 3, 2012. Queen Elizabeth joined an armada of 1,000 boats in a gilded royal barge, in a pageant down the River Thames on Sunday in a spectacular highlight of four days of nationwide celebrations to mark her Diamond Jubilee. REUTERS/John Stillwell/Pool (BRITAIN - Tags: ROYALS ENTERTAINMENT SOCIETY ANNIVERSARY) ФОТО: POOL/REUTERS

Вчера утром стало известно, что принц Гарри прибыл в Великобританию на похороны своего дедушки – принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля, пишет Сегодня.

Позднее в Сети обнародовали официальное заявление герцога Сассекского, в котором он оплакивает потерю. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте Омида Скоби, соавтора книги Finding Freedom о герцогах Сассекских.

Что написал принц Гарри

«Мой дед был человеком долга и чести. Он всегда был самим собой, отличался превосходным чувством юмора и мог запросто завладеть вниманием всех людей, находившихся с ним в одной комнате, — во многом благодаря своему обаянию, а также потому, что никто не мог предугадать, что он скажет дальше.

Он запомнится как супруг королевы — самого продолжительно правящего монарха, увенчанный наградами воин, принц и герцог. Но для меня, как и для многих из вас, кто также потерял любимых бабушку или дедушку в непростом прошедшем году, он был просто дедушкой: мастером барбекю, легендой приколов и невероятно дерзким человеком до самого конца жизни. Он был опорой Ее Величества Королевы и был невероятно ей предан в течение 73 лет их брака. Я мог бы продолжать и дальше и знаю, что он прямо сейчас, держа в руках пиво, сказал бы: "О да, продолжай!"

Что ж, дедушка, спасибо тебе за службу, за преданность бабушке и за то, что ты всегда был самим собой. Нам будет очень тебя не хватать, но мы обязательно будем о тебе помнить — и вся нация, и весь мир. Ты всегда будешь занимать в сердцах Меган, Арчи, в моем сердце (а также в сердце твоей будущей правнучки) особое место».


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