Ирина Шейк выбрала самый откровенный ракурс для съемки в белье, и фанаты не были готовы к такому

Известная 35-летняя российская модель Ирина Шейк уже давно успела зарекомендовать себя в фэшн-индустрии. Из-за необычной внешности и прекрасной фигуры с девушкой стремятся работать многие бренды нижнего белья, и компания Victoria's Secret исключением не стала. Ирина сняла для нее ролик в красном комплекте, который фанаты не могут перестать смотреть.
В видео модель предстала в однотонном нижнем белье, бретели которого были выполнены в белом цвете, а украшал их логотип бренда. Яркий макияж и забранные в высокий хвост волосы Ирины прибавили съемке гламурности, а необычные эффекты сделали ее невероятно стильной. Модель всё записала на телефон, нагнувшись и продемонстрировав большую грудь, а затем кокетливо откинув волосы назад.
Все 14,7 миллионов подписчиков модели пришли в восторг от такого ракурса, в котором, по их скромному мнению, кумир стала еще неотразимее.
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