Ирина Шейк выбрала самый откровенный ракурс для съемки в белье, и фанаты не были готовы к такому

В видео модель предстала в однотонном нижнем белье, бретели которого были выполнены в белом цвете, а украшал их логотип бренда. Яркий макияж и забранные в высокий хвост волосы Ирины прибавили съемке гламурности, а необычные эффекты сделали ее невероятно стильной. Модель всё записала на телефон, нагнувшись и продемонстрировав большую грудь, а затем кокетливо откинув волосы назад.