Пандемия - не помеха! В Таллинне появился новый отель сети Radisson

Членом программы Radisson Individuals в Таллинне стал отель Palace Hotel, расположенный напротив площади Вабадузе.
«У Hotell Palace всегда была цель предложить гостям только отличное обслуживание. Мы рады, что получилось сделать еще один шаг к этой цели. С гордостью сообщаем, что начиная с апреля 2021 года мы называемся Palace Hotel Tallinn, a member of Radisson Individuals.
Radisson Individuals - новая торговая марка сети Radisson, которая высоко ценит неповторимость каждого отеля и его особую атмосферу, но при этом дает возможность гостям стать участниками уникальной концепции обслуживания Yes I Can!, а также получать привилегии участников программы лояльности Radisson Rewards.
Hotell Palace является первым отелем с концепцией Radisson Individuals в Прибалтике и странах Скандинавии.
Приглашаем всех насладиться нашим гостеприимством!» - говорится на странице отеля в Facebook.
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