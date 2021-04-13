Вт, 13.04.2021
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Пандемия - не помеха! В Таллинне появился новый отель сети Radisson

Таллинн, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Пока отель Radisson Blu Sky Hotel, находящийся в Таллинне по адресу: Рявала, 3, закрыт на ремонт и после окончания строительных работ в 2022 году будет называться Radisson Collection, всемирно известная сеть в эстонской столице расширяется. 

Членом программы Radisson Individuals в Таллинне стал отель Palace Hotel, расположенный напротив площади Вабадузе. 

«У Hotell Palace всегда была цель предложить гостям только отличное обслуживание. Мы рады, что получилось сделать еще один шаг к этой цели. С гордостью сообщаем, что начиная с апреля 2021 года мы называемся Palace Hotel Tallinn, a member of Radisson Individuals. 

Radisson Individuals - новая торговая марка сети Radisson, которая высоко ценит неповторимость каждого отеля и его особую атмосферу, но при этом дает возможность гостям стать участниками уникальной концепции обслуживания Yes I Can!, а также получать привилегии участников программы лояльности Radisson Rewards. 

Hotell Palace является первым отелем с концепцией Radisson Individuals в Прибалтике и странах Скандинавии. 

Приглашаем всех насладиться нашим гостеприимством!» - говорится на странице отеля в Facebook.


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