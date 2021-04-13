Эстонская красотка поймала частника и рассказала, что было дальше: а вы можете сесть в машину к незнакомцу?

Мэрилин Нау рассказала, что недавно она очень спешила, и у нее было лишь 20 минут, чтобы добраться до салона красоты. Она долго провозилась с приложением для вызова такси Uber и поняла, что опоздывает на маникюр. А маникюр для женщины - это святое!

Они ответили утвердительно, но поинтересовались, неужели Мэрилин не боится сесть к нам в машину? Нау сказала, что чувствует, что мужчины ей попались нормальные. «Они, вероятно, думали, что я сумасшедшая», - говорит Мэрилин. К счастью, все обошлось - мужчины смогли пообщаться с эстонской красавицей и довезли ее на маникюр вовремя. Все хорошо, что хорошо кончается, как говорят, но все же девушкам не следует быть столь доверчивыми в наше непростое время.