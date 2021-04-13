Вт, 13.04.2021
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Эстонская красотка поймала частника и рассказала, что было дальше: а вы можете сесть в машину к незнакомцу?

Мэрилин Нау ФОТО: TV3/Pressimaterjal

Эстонская блогер Мэрилин Нау наслаждается жизнью во Флориде. Ее график довольно плотный, и на днях ей даже пришлось искать частника, чтобы быстро добраться из пункта A в пункт B, пишет Elu24. 

Мэрилин Нау рассказала, что недавно она очень спешила, и у нее было лишь 20 минут, чтобы добраться до салона красоты. Она долго провозилась с приложением для вызова такси Uber и поняла, что опоздывает на маникюр. А маникюр для женщины - это святое!

Тогда она обратилась к незнакомым парням в торговом центре, спросив, могут ли они ее подвезти?

Они ответили утвердительно, но поинтересовались, неужели Мэрилин не боится сесть к нам в машину? Нау сказала, что чувствует, что мужчины ей попались нормальные. «Они, вероятно, думали, что я сумасшедшая», - говорит Мэрилин. К счастью, все обошлось - мужчины смогли пообщаться с эстонской красавицей и довезли ее на маникюр вовремя. Все хорошо, что хорошо кончается, как говорят, но все же девушкам не следует быть столь доверчивыми в наше непростое время. 

Вот такой веселый водитель попался Мэрилин. ФОТО: Instagram/Merylin Nau

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