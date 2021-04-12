Пн, 12.04.2021
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Сын Каи Каллас хочет стать рэпером: его большой кумир Reket

Премьер-министр Кая Каллас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Вчерашнюю передачу "Hommik Anuga" («Утро с Ану») посетила премьер-министр Кая Каллас, которая, среди прочего, поделилась, планирует ли ее сын заниматься политикой по примеру матери, сообщает Uudised.tv3.ee.

«Нет. Он хочет стать рэпером. Его большой кумир рэпер Reket. Возможно, сейчас все изменилось, но, по крайней мере, весной, когда у нас был этот разговор, он по-прежнему хотел стать рэпером», - сказала Кая Каллас.

По словам премьер-министра, ее сын, второклассник Стен очень самостоятельный в домашнем обучении. «У них с самого начала был очень хороший учитель в школе, который сказал: «Вы знаете, если он оставит дома спортивную форму для физкультуры, то получит замечание. Исключите возможность того, чтобы вы подвезете забытые вещи ребёнку. Если будете привозить их вещи в первом классе, то и в восьмом тоже будете. Пусть учатся быть самостоятельными». «Мне очень понравилось такое отношение», - сказала Каллас, добавив, что в прошлом году дистанционное обучение казалось более трудным.

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