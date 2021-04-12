Сын Каи Каллас хочет стать рэпером: его большой кумир Reket

«Нет. Он хочет стать рэпером. Его большой кумир рэпер Reket. Возможно, сейчас все изменилось, но, по крайней мере, весной, когда у нас был этот разговор, он по-прежнему хотел стать рэпером», - сказала Кая Каллас.

По словам премьер-министра, ее сын, второклассник Стен очень самостоятельный в домашнем обучении. «У них с самого начала был очень хороший учитель в школе, который сказал: «Вы знаете, если он оставит дома спортивную форму для физкультуры, то получит замечание. Исключите возможность того, чтобы вы подвезете забытые вещи ребёнку. Если будете привозить их вещи в первом классе, то и в восьмом тоже будете. Пусть учатся быть самостоятельными». «Мне очень понравилось такое отношение», - сказала Каллас, добавив, что в прошлом году дистанционное обучение казалось более трудным.