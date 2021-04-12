«Это сколько же надо напеть»: потрясенный роскошью Игорь Крутой показал дворец Киркорова

Накануне в своем загородном доме именины дочери отметил Филипп Киркоров. В честь праздника артист пригласил домой своих знаменитых гостей: Анну Нетребко, Ани Лорак, Андрея Малахова. Побывал в резиденции Киркорова и композитор Игорь Крутой.

Свои впечатления от дворца Киркорова Крутой записал на видео и опубликовал в Instagram.

В 6-минутном видео композитор показал несколько помещений, в том числе и караоке-зал со сценой, где отдыхали гости.

Уже с порога Крутого впечатлил масштаб дома, рядом с которым во дворе стоит украшенная к Новому году елка. Оказалось, что дети упросили Киркорова не убирать шары, и ель теперь радует их по вечерам и ночам.

«Это сколько надо напеть!» – пошутил Игорь Крутой, представив «короля в халате». 1

Позже Игорь Крутой исполнил несколько композиций за роскошным роялем, рядом со столом, за которым собрались гости. Исполняла украинскую песню Ани Лорак, которой подпел Киркоров. «Функциональность дома и участка заслуживает самой высокой похвалы и может являться предметом «белой» зависти. Но, самое главное, что этот дом, Киркоровское творение, сделан для друзей», – заметил Игорь Крутой.

В зале для караоке Крутой также спел песню, а после показал несколько кадров, пока Киркоров и Малахов пели гостям. СМИ заметили, что в объектив попала Ани Лорак в объятьях своего бывшего мужа – Мурата Налчаджиоглу, с которым она развелась в 2019 году. «Прекрасный дом, талантливые и красивые гости, чудесные и талантливые детишки!!!», «Так приятно на вас смотреть! Так все душевно, тепло и уютно», «Как же приятно, что в шоу-бизнесе существует искренняя дружба! Лично я в это поверила!», – отреагировали позитивно подписчики на видео.