Верник показал душераздирающие видео с жизнелюбивым отцом

Смерть гениального режиссера и народного артиста России Эмиля Верника стала большим потрясением для мира всего советского кинематографа – в памяти каждого, с кем знаменитости удалось работать и общаться, он останется навсегда. Однако, безусловно, тяжелее всего утрату звезды переживают его близкие – в частности, сын, актер Игорь Верник.

На своей странице в Instagram он опубликовал серию архивных фото и видео с умершим отцом – на всех кадрах Эмиль запечатлен веселым и жизнерадостным, его энергия словно хлещет через край. Именно таким – с улыбкой на устах и искрящимися глазами – его запомнят поклонники и знакомые.

Каждый из роликов, опубликованных Верником, по сути представляет собой отражение личности отца. Так, на одном из них Эмиль поражает своим жизнеутверждающим кредо:

«Держусь! И всем скажу: Не дождетесь!»

А на другом на пляже читает стихи с высоко поднятой головой:

«Светить всегда, светить везде, до дней последних донца,

Светить - и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой - и солнца!»

В подписи к посту Игорь Верник назвал место и дату прощания с родителем.

«Папа. 04.09.24–09.04.21. Прощание состоится завтра, 13-го апреля в МХТ им.Чехова в Камергерском переулке с 11.00 до 12.00 в Портретном фойе», - написал артист.

Фанаты выразили соболезнования в связи с тяжелой утратой.



