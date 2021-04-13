Вдовец Легкоступовой: «Почему мне никто не сказал, что Валя – хронический алкоголик?»

Вдовца обвиняют в том, что именно он спаивал певицу. «То, что мы злоупотребляли, так это не я был инициатором. Почему мне никто не сказал, что Валя — хронический алкоголик?» — удивляется Фирсов в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Фирсов не поладил с детьми Валентины еще при ее жизни. По его словам, сын артистки бросался на него с заточкой, а дочь специально обвиняет в причастности к смерти матери. «Смыл этого всего — опорочить мать, что она нашла ее пьяную в квартире с проломленной головой. Нет моей вины здесь. Я знаю и господь знает», — отметил Юрий.

Знакомая Фирсова Ева утверждает, что он пришел к ним, когда Валю отвезли в больницу, где она впала в кому. По ее словам, он хотел нажиться на певице, поэтому вел себя весьма странно, пишет «Стархит».

«Понимаете, когда человек в горе, он в горе, а я видела по Юрию Фирсову, что у него был какой-то коммерческий проект, который сорвался. Он очень расстроен, естественно, срывом. Он решал вопросы, как закрыть дыры. Он не ожидал, конечно, что она погибнет. Они собирались уже уезжать в Испанию, он собирался сюда перегонять ложку, у него там был бы бизнес в Испании неплохой по прокату вот этого всего. Планировал, что она продаст квартиру, что они там возьмут какую-то ипотеку. У нее вид на жительство. Я не видела, чтобы он названивал в реанимацию и спрашивал, как она себя чувствует. Он же мне с порога стал предлагать купить ее «Мини Купер» за два миллиона 800 тысяч», — поделилась Ева.

Фирсов настаивает на том, что все имущество Вали планировалось продать, чтобы погасить ее долги. По его словам, из-за них она находилась в постоянном стрессе.



