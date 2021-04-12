Благое дело: 73-летний Алибасов рассказал, кому завещает свое тело

Алибасов пояснил, что все дело в секретном гене, который есть якобы только у него. Шоумен напомнил, что родился под Семипалатинском, около крупнейшего ядерного полигона. Он полагает, что в его организме произошли определенные мутации, в результате которых теперь любая рана заживает в считанные мгновения, а серьезные переломы — едва ли не за несколько недель.