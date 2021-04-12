Названы признаки надвигающегося тромбоза

В интервью «Вечерней Москве» он пояснил, что первым симптомом станет головная боль, за которой последует ассиметрия лица. В качестве примера эксперт привел рост с одной стороны носогубной складки.

Третьим тревожным признаком станет нарушение нормальной речи, разговоры человека станут спутанными. Наконец, на проблемы в мозге указывают и проблемы со зрением – его потеря или ухудшение.

По словам Беленкова, на возможность закупорки сосудов указывают также онемение в конечностях либо их паралич. В целом же признаков много, считает врач.

По мнению кардиолога, все эти признаки заболевание сильно отличаются друг от друга, от более легких, напоминающих потерю сознания, «когда человека разок мотануло», до паралича рук и ног.