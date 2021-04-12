Экс-солистка «Блестящих» показала горячее фото из юности и раскрыла, как ее принимали за эскортницу

43-летняя Ольга Орлова решила немного поностальгировать о временах, когда она была совсем юной, и показала в Instagram архивное фото. И снимок вызвал у фанатов весьма противоречивые эмоции.
На кадре певица предстала с микрофоном и в нижнем белье. Девушка с густыми кудрями и наивным взглядом смотрела вдаль, стоя на коленях. «Вот так бывает, покопаешься в фотографиях и найдешь фотку, где мне, скорее всего, нет 20», — подписала снимок Ольга. И фанаты тут же рассыпались в комплиментах, отметив, что она была самой горячей участницей «Блестящих» и с годами стала только лучше. Но другие решили, что звезда выглядит слишком худой, а голова у неё и вовсе словно прифотошоплена.
Но Ольга на этом не закончила вспоминать о прошлом. В сториз она поделилась страшной историей из жизни группы. Певица, которая вошла в состав «Блестящих» в 1995 году, рассказала, что в 90-е девушек на содержание пытались взять обеспеченные мужчины.
Однако участницы группы, в которой также состояла Жанна Фриске, почитателям настойчиво отказывали. Однажды к артисткам в гостиничный номер попытались проникнуть два пьяных поклонника, которые даже стали угрожать пистолетами. Ольге всё же удалось с ними договориться, но те, не стесняясь в выражениях, пообещали вернуться снова и вступить со всеми участницами в интимную связь.
Ольга Орлова — российская певица и актриса, участница поп-группы «Блестящие» с 1995 по 2000 год, с 2017 года артистка была ведущей телешоу «Дом-2».