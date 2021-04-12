Экс-солистка «Блестящих» показала горячее фото из юности и раскрыла, как ее принимали за эскортницу

На кадре певица предстала с микрофоном и в нижнем белье. Девушка с густыми кудрями и наивным взглядом смотрела вдаль, стоя на коленях. «Вот так бывает, покопаешься в фотографиях и найдешь фотку, где мне, скорее всего, нет 20», — подписала снимок Ольга. И фанаты тут же рассыпались в комплиментах, отметив, что она была самой горячей участницей «Блестящих» и с годами стала только лучше. Но другие решили, что звезда выглядит слишком худой, а голова у неё и вовсе словно прифотошоплена.