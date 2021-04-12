Гагарин в Великобритании: как советский космонавт очаровал королеву и всех ее подданных

Ланч среди аристократов, лимонные дольки и остроумные комментарии Королевы
У Букингемского дворца космонавта встречали согласно многовековым традициям – Юрий Гагарин вместе с послом, генерал-лейтенантом и переводчиком проследовал к главному входу великолепной резиденции мимо гвардейцев в золотых мундирах и шапках из медвежьего меха. Небольшая группа представителей монархии встречала советского героя прямо у парадных дверей. Рядом с ними стояла коляска, в которой был младший сын Ее Величества – принц Эндрю.
Начальник имперского штаба лорд Маунтбаттен, который также по совместительству приходился малышу дядей, наклонился к Гагарину и сказал:
«Я уже пожилой человек. Много видел на своем веку, многое, что мне пришлось пережить или испытать, останется в памяти на всю жизнь… Но есть событие, которое наиболее глубоко запало в мою память, и я горжусь им. Это было в дни моего далекого детства: Королева Великобритании держала меня на руках… Эндрю тоже всю жизнь будет помнить, как он в коляске встречал первого в мире космонавта».
Затем Гагарин вместе с сопровождающими проследовал вверх по лестницам Букингемского дворца. Со всех сторон он ловил на себе восхищенные взгляды. Дело в том, что впервые в истории Ее Величество разрешила всем слугам и придворным выстроиться в вестибюле, чтобы своими глазами увидеть человека, который побывал в космосе.
Когда Гагарин зашел в приемный зал, в нем уже было около двух десятков джентльменов и дам, которые были также приглашены на ланч у Елизаветы. Среди них были многие выдающиеся личности – от покорителя Эвереста и знаменитого комика до главы Всеанглийского лаун-теннисного клуба и главной надзирательницы самой большой тюрьмы в Соединенном Королевстве. Как вспоминал один из сопровождавших космонавта: «
Каждый из этих людей, пожимая руку Гагарину, бормотал свое имя, но, признаться, ни мы, ни Юрий Алексеевич не запомнили их». Осталось дождаться самую важную участницу мероприятия – хозяйку роскошного дворца.
Сначала в дверях показалась маленькая собачка на коротеньких лапах. Корги Ее Величества вошла в зал, посмотрела на собравшихся, фыркнула и уселась на пол. Все присутствовавшие затаили дыхание. Через несколько мгновений появилась и сама Королева с мужем, принцем Филиппом, и десятилетней дочерью Анной. Как писал генерал-лейтенант Каманин, который был в тот день среди гостей: «В гостиную вошла приятная женщина средних лет, очень просто одетая, без каких-либо украшений и следов косметики — это была королева Англии».
Появление Ее Высочества означало начало королевского приема и, разумеется, обещанного ланча. Как только все гости уселись за стол, аристократы и журналисты испытывающе уставились на советского космонавта. Выросший в простой деревенской семье и необученный светскому этикету, Гагарин понятия не имел, как нужно пользоваться всеми теми столовыми приборами, которые лежали перед ним. Но находчивый герой изящно и непринужденно сгладил напряженную ситуацию, с улыбкой сказав:
«Давайте есть по-русски». Он взял ложку, положил в свою тарелку салат и приступил к ланчу. К еще большему изумлению присутствовавших Королева поддержала космонавта и, взяв большую ложку, обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински».
Живая непосредственность и находчивость Гагарина определенно пришлись по нраву Елизавете. Через некоторое время она шутливо сообщила советскому гостю, что и сама не знает, как пользоваться столовыми приборами: «Мне лакеи подают, какие нужно».
Но на этом конфузы не закончились. Подали чай. И Юрий Алексеевич тут же выловил из своей чашки дольку лимона и, по русской традиции, отправил ее себе в рот. Гости в очередной раз замерли, ожидая, что будет дальше. Королева же, не моргнув глазом, сделала все в точности, как советский космонавт. Затем улыбнулась и сказала: «Как вкусно!».
В завершение мероприятия Елизавета позволила себе даже переступить через одно из важнейших правил этикета, запрещающее монарху фотографироваться с обычными людьми. Как рассказывали свидетели, она сама предложила Юрию Гагарину сделать совместный снимок на память. Журналисты не могли оставить такой беспрецедентный случай без внимания и спросили Ее Высочество – почему она так поступила.
Королева Англии в очередной раз улыбнулась и спокойно ответила: «Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным, человеком и поэтому ничто не нарушила».