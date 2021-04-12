Гагарин в Великобритании: как советский космонавт очаровал королеву и всех ее подданных

Мог ли обыкновенный советский парень из деревушки Клушино представить себе, что однажды он станет всемирным героем, которому будет рукоплескать весь мир, и даже получит приглашение на ланч от самой Королевы? Вряд ли. Но не потому, что он не стремился к высоким целям. Просто все его мечты с юности были устремлены к бесконечному и прекрасному космосу. Слава стала лишь следствием упорного труда и верности своим идеалам.

От мечты до знаменитого гагаринского «Поехали!»

Советский космонавт Юрий Гагарин – легендарная личность, которую помнит весь мир. Сын крестьянина, который с детства отличался решительностью и амбициозностью, открыл новую эру в истории человечества – он стал первым человеком, совершившим полет в космос.

После окончания 6 классов деревенской школы юноша принимает решение ехать в столицу, где поступает в ремесленное училище. Параллельно с этим любознательный и спортивный молодой человек увлекается баскетболом и даже становится капитаном команды. Затем Юрий продолжает свое обучение в Саратове в индустриальном техникуме – именно тогда происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь.

Гагарин попадает в клуб авиалюбителей, где знакомится с трудами изобретателя и «космического философа» Константина Циолковского. Под их влиянием юноша начинает грезить о полетах к звездам, у него появляется тогда еще казавшаяся недостижимой мечта – покорить космос.

В 1950-е годы многие мальчишки мечтали стать космонавтами, но Гагарин не просто мечтал – он действовал. Вначале были короткие полеты на маленьком учебно-тренировочном самолете, потом авиационное училище и служба, за время которой юноша дослужил до чина старшего лейтенанта и получил звание военного летчика 1-го класса. И, наконец, зачисление в группу кандидатов в космонавты.

Упорство, целеустремленность и доброжелательность помогли простому советскому молодому человеку преодолеть все преграды на пути к своей цели. Он никому не завидовал и сумел завоевать симпатию не только строгой комиссии, но и своих конкурентов. У него просто не было времени на зависть – все мысли были заняты лишь небом.

12 апреля 1961 года корабль «Восток», на борту которого находился первый в истории космонавт Юрий Гагарин, совершил взлет и достиг околоземной орбиты. Изначально полет был секретным, но уже не следующий день весть о том, что советский человек побывал в космосе, распространилась по всей стране. А в скором времени весь мир узнал имя Юрия Гагарина. Через месяц советское правительство отправило своего героя в международную поездку с «Миссией мира», в рамках которой космонавт должен был посетить около 20 стран.

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