Пн, 12.04.2021
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Гагарин в Великобритании: как советский космонавт очаровал королеву и всех ее подданных

Юрий Гагарин ФОТО: SCANPIX

В рамках международного тура после исторического полета в космос Гагарин посетил Великобританию. Этот визит доставил немало хлопот и английской, и советской сторонам. Ведь с самого начала все пошло по неожиданному сценарию. Об этом пишет Sensum.pro.

Мог ли обыкновенный советский парень из деревушки Клушино представить себе, что однажды он станет всемирным героем, которому будет рукоплескать весь мир, и даже получит приглашение на ланч от самой Королевы? Вряд ли. Но не потому, что он не стремился к высоким целям. Просто все его мечты с юности были устремлены к бесконечному и прекрасному космосу. Слава стала лишь следствием упорного труда и верности своим идеалам.

От мечты до знаменитого гагаринского «Поехали!»

Советский космонавт Юрий Гагарин – легендарная личность, которую помнит весь мир. Сын крестьянина, который с детства отличался решительностью и амбициозностью, открыл новую эру в истории человечества – он стал первым человеком, совершившим полет в космос.

После окончания 6 классов деревенской школы юноша принимает решение ехать в столицу, где поступает в ремесленное училище. Параллельно с этим любознательный и спортивный молодой человек увлекается баскетболом и даже становится капитаном команды. Затем Юрий продолжает свое обучение в Саратове в индустриальном техникуме – именно тогда происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь.

Гагарин попадает в клуб авиалюбителей, где знакомится с трудами изобретателя и «космического философа» Константина Циолковского. Под их влиянием юноша начинает грезить о полетах к звездам, у него появляется тогда еще казавшаяся недостижимой мечта – покорить космос.

В 1950-е годы многие мальчишки мечтали стать космонавтами, но Гагарин не просто мечтал – он действовал. Вначале были короткие полеты на маленьком учебно-тренировочном самолете, потом авиационное училище и служба, за время которой юноша дослужил до чина старшего лейтенанта и получил звание военного летчика 1-го класса. И, наконец, зачисление в группу кандидатов в космонавты.

Упорство, целеустремленность и доброжелательность помогли простому советскому молодому человеку преодолеть все преграды на пути к своей цели. Он никому не завидовал и сумел завоевать симпатию не только строгой комиссии, но и своих конкурентов. У него просто не было времени на зависть – все мысли были заняты лишь небом.

12 апреля 1961 года корабль «Восток», на борту которого находился первый в истории космонавт Юрий Гагарин, совершил взлет и достиг околоземной орбиты. Изначально полет был секретным, но уже не следующий день весть о том, что советский человек побывал в космосе, распространилась по всей стране. А в скором времени весь мир узнал имя Юрия Гагарина. Через месяц советское правительство отправило своего героя в международную поездку с «Миссией мира», в рамках которой космонавт должен был посетить около 20 стран.

Англия укрепляет оборону по всем фронтам

И, разумеется, в числе этих стран было Соединенное Королевство – государство, которое никогда не проявляло особого гостеприимства к чужакам. Как Гагарина примут чопорные англичане – предсказать было сложно. Не стоит также забывать, в те годы «холодная война», разделившая страны на два идеологических блока, была в самом разгаре. При этом Великобритания и Советский союз были по разные стороны баррикад.

Официально в Англию космонавта пригласили организаторы советской торгово-промышленной выставки в Лондоне и манчестерский профсоюз литейщиков. Речи о том, что простой советский парень (пусть даже и герой) может увидеть саму Королеву, даже не велось. Ожидая приезда загадочного гостя в униформе конкурирующего военного блока, правительство и журналисты Англии были настроены скептически.

Премьер-министр страны Макмиллан не собирался устраивать для советского героя особого приема и настоятельно рекомендовал последовать его примеру министров и монарших особ. 7 июля – за 4 дня до визита Гагарина – Макмиллан своей рукой написал: «Я определенно уверен, что министры кабинета не должны устраивать ланча в его честь. Возможно, сэр Фицрой Маклин захочет собрать нескольких депутатов парламента и устроить что-то. Возможно, герцог Эдинбургский захочет принять его в приватном порядке».

Правительство также вело работу через СМИ, призывая англичан не отождествлять «личные достоинства» Юрия Алексеевича Гагарина с политикой СССР. А журналисты уже готовились встретить космонавта в свойственной английской прессе манере: достать увеличительное стекло и под ним отыскать все недостатки чужака. Это были поистине «боевые условия» на недружелюбной территории, в которых предстояло оказаться советскому космонавту.

Но англичане не учли, что их гость не боялся трудностей и обладал невероятной стрессоустойчивостью. Конечно, к повышенному вниманию общественности он был не так хорошо подготовлен, как к полету в космос – Гагарин не был силен в иностранных языках и не обладал светскими навыками. Однако он успешно компенсировал это своими другими личными качествами. Об этом англичанам только предстояло узнать.

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11 июля 1961 года Юрий Гагарин сошел по трапу турбореактивного аэрофлотовского Ту-104 в аэропорту города Лондона и вышел к толпе журналистов и обычных граждан Соединенного Королевства. Их было так много, что они не смогли разместиться на территории аэропорта. Тысячи людей, желающих воочию увидеть героя международного масштаба, выстроились вдоль шоссе, по которому должны были везти Гагарина в советское посольство в Лондоне.

Как только толпа увидела первого в мире космонавта, она взорвалась аплодисментами и восторженными криками, которые постепенно превратились в скандирование одного слова: «Гагарин». Заморский гость, одетый в униформу советских ВВС, махал в ответ, улыбаясь своей обезоруживающей улыбкой. Такого теплого приема от англичан определенно никто не ожидал, но факт оставался фактом – Гагарина полюбили в этой стране с первого взгляда.

А что же журналисты? Они очень пристально наблюдали за советским космонавтом, пытаясь найти в нем недостатки. В результате пресса сошлась во мнении, что Гагарин оказался ниже ростом, чем все себе представляли, и слишком коротко стрижен. А еще, как написали журналисты, он по непонятным причинам все время аплодирует сам себе. Вот и все изъяны – если их можно так назвать – которые акулы пера обнаружили в космонавте.

Юрий Гагарин в Великобритании  ФОТО: Rights Managed/Mary Evans / Marx Memorial Libra

Толпа, выстроившаяся вдоль шоссе от аэропорта до советского посольства в Лондоне, встречает советского космонавта, 11 июля 1961 года В то же самое время политическая верхушка Великобритании спешно переигрывала свои планы, касающиеся визита Гагарина. Учитывая народные настроения и необходимость поддерживать международный имидж государства, было решено принять космонавта по высшему разряду. Сам премьер-министр пригласил Гагарина в свою временную резиденцию в Адмиралтействе (на Даунинг-стрит 10 был ремонт).

Но Королева поняла всю важность приезда Юрия Гагарина гораздо раньше, чем политики. Дипломат Александр Солдатов, который тогда работал в советском посольстве в Лондоне, рассказал о неожиданном сообщении, которое он получил по телефону, за час приземления Гагарина на территорию Англии.

Он как раз собирался садиться в машину, чтобы ехать в аэропорт и встречать долгожданного героя, как раздался звонок. На другом конце провода был секретарь английской Королевы. Он учтиво поинтересовался у удивленного Солдатова, сможет ли Гагарин принять приглашение на обед у Ее Величества в Букингемском дворце 14 июля. Учитывая английские нравы и порядки, не приходится сомневаться в том, что тот телефонный звонок был знаком абсолютной благосклонности монархии к советскому гостю.

Встреча Юрия Гагарина и премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана

Юрий Гагарин с премьер-министром Великобритании Гарольдом Макмилланом (1894-1986) на ступенях Адмиралтейского дома в Лондоне во время визита в Великобританию. Июль, 1961 года ФОТО: Rights Managed/Mary Evans / Marx Memorial Libra

Оставалось уладить некоторые формальности и соблюсти правила приличия. Вариант официального банкета в Виндзоре был отклонен по тем соображениям, что даже Хрущеву организовали лишь чаепитие в королевской резиденции пятью годами ранее. В итоге было решено пригласить космонавта на ланч в Букингемском дворце.

Затем предстояла самая сложная и тонкая организационная работа – британскому МИДу и Букингемскому дворцу пришлось объяснять все протокольные нюансы советской стороне. Многочисленные попытки, очевидно, не принесли ожидаемых результатов. Англичане сдались. «Я боюсь, что русским невозможно втолковать разницу между частным ланчем от имени Королевы и официальным приемом: в коммунистической иерархии ее просто не существует», – обреченно заключил личный секретарь министра иностранных дел Иан Сэмюэл 11 июля.

Тем временем страна продолжала сходить с ума по Юрию Гагарину. Улыбчивый, атлетически сложенный космонавт с «таинственным блеском бездонных синих глаз», казалось, разом влюбил в себя всех англичанок. Они осаждали его на улицах, дарили цветы, пытались хоть кончиком пальца дотронуться до этого космически притягательного мужчины.

Самая смелая из них – 23-летняя Оливия Брайден – прорвалась сквозь толпу и поцеловала космонавта в щеку. Гагарин смутился, а девушка оказалась на седьмом небе от счастья. «Теперь я вошла в историю – сказала она журналистам, – я первая английская девушка, которая его поцеловала. Я решилась на это сразу, как только его увидела — он стал самым первым из тех, кто заставил затрепетать мое сердце».

Английская девочка дарит цветы Юрию Гагарину у советского посольства в Лондоне, 11 июля 1961 года ФОТО: скриншот с сайта sensum.pro

Но самое волнительное мероприятие было впереди. И вот, когда наступило 14 июля, Гагарин повернулся к советскому послу и с глубоким вздохом, словно бы покорившись судьбе, произнес: «Поехали в Букингемский дворец».

Ланч среди аристократов, лимонные дольки и остроумные комментарии Королевы

У Букингемского дворца космонавта встречали согласно многовековым традициям – Юрий Гагарин вместе с послом, генерал-лейтенантом и переводчиком проследовал к главному входу великолепной резиденции мимо гвардейцев в золотых мундирах и шапках из медвежьего меха. Небольшая группа представителей монархии встречала советского героя прямо у парадных дверей. Рядом с ними стояла коляска, в которой был младший сын Ее Величества – принц Эндрю.

Начальник имперского штаба лорд Маунтбаттен, который также по совместительству приходился малышу дядей, наклонился к Гагарину и сказал:

«Я уже пожилой человек. Много видел на своем веку, многое, что мне пришлось пережить или испытать, останется в памяти на всю жизнь… Но есть событие, которое наиболее глубоко запало в мою память, и я горжусь им. Это было в дни моего далекого детства: Королева Великобритании держала меня на руках… Эндрю тоже всю жизнь будет помнить, как он в коляске встречал первого в мире космонавта».

Затем Гагарин вместе с сопровождающими проследовал вверх по лестницам Букингемского дворца. Со всех сторон он ловил на себе восхищенные взгляды. Дело в том, что впервые в истории Ее Величество разрешила всем слугам и придворным выстроиться в вестибюле, чтобы своими глазами увидеть человека, который побывал в космосе.

Когда Гагарин зашел в приемный зал, в нем уже было около двух десятков джентльменов и дам, которые были также приглашены на ланч у Елизаветы. Среди них были многие выдающиеся личности – от покорителя Эвереста и знаменитого комика до главы Всеанглийского лаун-теннисного клуба и главной надзирательницы самой большой тюрьмы в Соединенном Королевстве. Как вспоминал один из сопровождавших космонавта: «

Каждый из этих людей, пожимая руку Гагарину, бормотал свое имя, но, признаться, ни мы, ни Юрий Алексеевич не запомнили их». Осталось дождаться самую важную участницу мероприятия – хозяйку роскошного дворца.

Сначала в дверях показалась маленькая собачка на коротеньких лапах. Корги Ее Величества вошла в зал, посмотрела на собравшихся, фыркнула и уселась на пол. Все присутствовавшие затаили дыхание. Через несколько мгновений появилась и сама Королева с мужем, принцем Филиппом, и десятилетней дочерью Анной. Как писал генерал-лейтенант Каманин, который был в тот день среди гостей: «В гостиную вошла приятная женщина средних лет, очень просто одетая, без каких-либо украшений и следов косметики — это была королева Англии».

Появление Ее Высочества означало начало королевского приема и, разумеется, обещанного ланча. Как только все гости уселись за стол, аристократы и журналисты испытывающе уставились на советского космонавта. Выросший в простой деревенской семье и необученный светскому этикету, Гагарин понятия не имел, как нужно пользоваться всеми теми столовыми приборами, которые лежали перед ним. Но находчивый герой изящно и непринужденно сгладил напряженную ситуацию, с улыбкой сказав:

«Давайте есть по-русски». Он взял ложку, положил в свою тарелку салат и приступил к ланчу. К еще большему изумлению присутствовавших Королева поддержала космонавта и, взяв большую ложку, обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински».

Живая непосредственность и находчивость Гагарина определенно пришлись по нраву Елизавете. Через некоторое время она шутливо сообщила советскому гостю, что и сама не знает, как пользоваться столовыми приборами: «Мне лакеи подают, какие нужно».

Но на этом конфузы не закончились. Подали чай. И Юрий Алексеевич тут же выловил из своей чашки дольку лимона и, по русской традиции, отправил ее себе в рот. Гости в очередной раз замерли, ожидая, что будет дальше. Королева же, не моргнув глазом, сделала все в точности, как советский космонавт. Затем улыбнулась и сказала: «Как вкусно!».

В завершение мероприятия Елизавета позволила себе даже переступить через одно из важнейших правил этикета, запрещающее монарху фотографироваться с обычными людьми. Как рассказывали свидетели, она сама предложила Юрию Гагарину сделать совместный снимок на память. Журналисты не могли оставить такой беспрецедентный случай без внимания и спросили Ее Высочество – почему она так поступила.

Королева Англии в очередной раз улыбнулась и спокойно ответила: «Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным, человеком и поэтому ничто не нарушила».

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