Предсказание эстонской ясновидящей: коронавирус отступит лишь весной следующего года

Мерили очень близка со своей матерью Кирсти, и они могут говорить практически обо всем. «Моя мать - мой лучший друг и самый близкий человек. Я не думаю, что есть какие-то вопросы, которые я не хочу обсуждать с ней», - признается Мерили.

Как Кирсти, так и Мерили известны своими навыками гадания на картах, а особенно популярен тароскоп от Кирсти. Тароскоп - это индивидуальный прогноз, составленный посредством использования карт Таро

Но как часто мать гадает по картам дочери?

«Это случается два раза в год. Именно тогда я задаю вопросы, на которые сама не могу получить ответа. Вы не можете помочь самостоятельно с картами со всем, будет лучше, чтобы кто-то другой посмотрел более объективно. В противном случае вы начнете видеть то, чего хочется увидеть», - объясняет Мерили, добавляя, что для матери она также порой раскладывает карты.

Впервые Мерили почувствовала свои способности в пубертатный период. «Я начала довольно хорошо слышать и видеть. Это начало проявляться сразу - куда бы я ни ходила, я замечала эти вещи. Затем я попробовала и посмотрела, что же говорят карты Таро в моей руке», - описывает Мерили юношество и подтверждает, что это не мешает его повседневной жизни.

Иногда при хранении и прогнозировании карт Мерили также может предвидеть более печальные события, но о них напрямую клиентам не сообщает. «Конечно, я никому прямо в лицо не говорю, что тебе осталось жить месяц - это не этично и нехорошо. Мы такие же люди, и, в конце концов, даже если и скажешь это - ошибаться мы тоже можем. Это очень жестоко, и не стоит этого говорить. Если роковой час близится, то я советую человеку сделать то, о чем он всегда мечтал», - делится Мерили.

Конечно, сейчас у всех в голове один-единственный животрепещущий вопрос: отступит ли коронавирус и когда мы сможем вернуться к нормальной жизни? «Этим летом он все равно никуда не денется. К совершенно нормальной жизни мы вернемся весной 2022 года»,

- говорит Мерили.