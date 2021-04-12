Регину Тодоренко атаковали хейтеры: «дала Киркорову потрогать себя за ногу — а дома муж и ребенок!»

Хейтеры зацепились за фото, которое в Instagram выложила певица Валерия. На фотографии изображены сама певица, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. На колене последней уютно расположилась рука Киркорова, сообщает портал «Факты».

В этот раз недовольные зрители, которые ранее высказывавшие раздражение по поводу Тодоренко и ее «неприятных ужимок, нелепых высказываний и откровенного отсутствия воспитания», теперь обрушились на нее с упреками о морали. В то же время Киркоров вовсе никаких замечаний не получил — лишь констатацию факта.

«Тодоренко — гнать в шею. Ее дома ребенок ждет и муж, а она позволяет себя за ляжки трогать. Она так и лезет на Киркорова», «Научите Тодоренко, как должна вести себя настоящая женщина! Неприятно смотреть шоу из-за ее поведения!», «Киркоров ловко Регину за ляшку мацает», «Филипп чет уцепился за ноги», — оставляют комментарии под фото.