Скончался звезда сериала «Клан Сопрано»
Джозефа Сираво не стало в возрасте 64 лет, сообщает Пятый канал.
Джозефа Сираво не стало в возрасте 64 лет, сообщает Пятый канал.
Американский актер Джозеф Сираво, знаменитый по роли отца главного героя в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 64 лет. Об этом в Instagram сообщила его дочь Аллегра Окармус.
«Я была рядом с ним, когда мой дорогой отец мирно скончался сегодня утром в своем любимом доме», — написала наследница артиста.
Причиной смерти актера стал рак, отмечает газета The Independent. Родственники покойного пока эту информацию не комментировали.
В списке работ Джозефа Сираво не только знаменитый сериал о жизни мафиози, но и ряд других успешных картин: «Сиротский Бруклин», «Путь Карлито», «Зачарованная», «Новый Амстердам», «Отчет о пытках» и другие. Сираво также играл в ряде мюзиклов на Бродвее.