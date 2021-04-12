Пн, 12.04.2021
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Скончался звезда сериала «Клан Сопрано»

Кадр из кинофильма "Клан Сопрано" ФОТО: скриншот видео

Джозефа Сираво не стало в возрасте 64 лет, сообщает Пятый канал.

Американский актер Джозеф Сираво, знаменитый по роли отца главного героя в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 64 лет. Об этом в Instagram сообщила его дочь Аллегра Окармус.

«Я была рядом с ним, когда мой дорогой отец мирно скончался сегодня утром в своем любимом доме», — написала наследница артиста.

Причиной смерти актера стал рак, отмечает газета The Independent. Родственники покойного пока эту информацию не комментировали.

В списке работ Джозефа Сираво не только знаменитый сериал о жизни мафиози, но и ряд других успешных картин: «Сиротский Бруклин», «Путь Карлито», «Зачарованная», «Новый Амстердам», «Отчет о пытках» и другие. Сираво также играл в ряде мюзиклов на Бродвее.

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