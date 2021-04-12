Скончался звезда сериала «Клан Сопрано»

Американский актер Джозеф Сираво, знаменитый по роли отца главного героя в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 64 лет. Об этом в Instagram сообщила его дочь Аллегра Окармус.

«Я была рядом с ним, когда мой дорогой отец мирно скончался сегодня утром в своем любимом доме», — написала наследница артиста.

Причиной смерти актера стал рак, отмечает газета The Independent. Родственники покойного пока эту информацию не комментировали.