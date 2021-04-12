Рэпер Моргенштерн пожертвовал дьявольскую сумму благотворительному фонду

«Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно», — говорится в публикации. Отмечается, что полученные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество», передает Lenta.ru .

Как пояснили в НКО телеканалу «360», большинство воспитанников детских домов в Башкирии выпускаются в 16 лет и идут учиться в колледж. Чтобы адаптироваться в самостоятельной жизни, им нужен наставник. На сопровождение пары наставник-воспитанник уходит по 27 евро в месяц. Кроме того, подростки работают с психологами фонда, которым платят еще по 3 евро в час.