Ани Лорак вернулась к бывшему мужу
Два года назад Ани Лорак громко развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу — причиной оказались измены, во время одной из которых 43-летнего мужа Лорак застукали в киевском клубе, пишет Супер.
Два года назад Ани Лорак громко развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу — причиной оказались измены, во время одной из которых 43-летнего мужа Лорак застукали в киевском клубе, пишет Супер.
После публичной огласки певице не осталось ничего, кроме как подать документы на развод. Но, как оказалось, время лечит любые раны, и спустя три года экс-супруги простили друг друга и теперь все чаще проводят время вместе и даже выходят в свет вновь как семья.
На днях Каролина и Мурат вместе пришли к Филиппу на именины его дочери — Аллы-Виктории. «Спалили» с новой силой разгоревшийся роман гости, засняв, как бывшие супруги обнимались под песню «Я люблю тебя до слез», которую пел Киркоров в домашнем караоке. А больше всех в тот вечер воссоединению мамы и папы радовалась их дочь — 8-летняя София.
После развода в январе 2019-го Лорак и Мурат так и не смогли построить новые отношения. 42-летняя певица какое-то время встречалась с 27-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебом, а Налчаджиоглу встретил очень похожую на бывшую супругу юную девушку — визажиста по имени Лилия. Однако новые романы экс-супругов так и не привели ни к чему серьезному: вскоре из Instagram Каролины пропали любые фото и упоминания о молодом возлюбленном, а Мурат все чаще стал наведываться из Киева в Москву в загородный дом Лорак. Теперь в воздухе повис самый главный вопрос: ждать ли новой свадьбы Каролины и Мурата?