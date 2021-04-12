Ани Лорак вернулась к бывшему мужу

После публичной огласки певице не осталось ничего, кроме как подать документы на развод. Но, как оказалось, время лечит любые раны, и спустя три года экс-супруги простили друг друга и теперь все чаще проводят время вместе и даже выходят в свет вновь как семья.

На днях Каролина и Мурат вместе пришли к Филиппу на именины его дочери — Аллы-Виктории. «Спалили» с новой силой разгоревшийся роман гости, засняв, как бывшие супруги обнимались под песню «Я люблю тебя до слез», которую пел Киркоров в домашнем караоке. А больше всех в тот вечер воссоединению мамы и папы радовалась их дочь — 8-летняя София.