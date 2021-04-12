Уже давно никто не может разгадать самую странную сцену в «Форсаже», где Скала выглядит как камушек

В соцсетях снова спорят про тот самый эпизод с Домом и Хоббсом.

«Форсаж-6» вышел еще в 2013 году, но до сих пор не дает покоя поклонникам картины. И не только им. В соцсетях с новой силой (впервые об этом заговорили в 2019 году) разгорается обсуждение одной-единственной сцены фильма, сообщает Jalopnik. Речь идет об эпизоде с участием персонажей Дома и Хоббса, которых сыграли Вин Дизель и Дуэйн Скала Джонсон.

Сцена происходит в самом конце фильма. Дом и Хоббс ведут драматичный диалог, что, по мнению пользователей соцсетей, само по себе смотрится неестественно. Но главная странность в том, как это снято и смонтировано. Многие зрители обратили внимание на искажtнную перспективу. Складывается ощущение, будто герои заглядывают друг другу за спины. Кроме того, в одном из кадров Скала выглядит гораздо меньше Вина Дизеля.

ФОТО: скриншот видео

А в следующем, наоборот, по непонятным причинам уменьшается уже персонаж Торетто. Получается оптическая иллюзия: мозг не может сопоставить размеры объектов на экране с вашими представлениями о них.

«Персонажи стоят плечом к плечу, но продолжают смотреть вперед, как будто в глаза собеседнику. Они неохотно сотрудничали друг с другом и теперь неохотно выражают благодарность. Вот в чем смысл смещенной постановки», - говорит Тод Вазири, художник по визуальным эффектам, Industrial Light and Magic.

ФОТО: скриншот видео

По Сети стала гулять конспирологическая версия: на самом деле актеры снимались для этого эпизода в разных местах и в разное время, а на монтаже их просто неудачно «поженили» в одной сцене. Якобы это произошло из-за ссоры между актерами. В Twitter даже устроили опрос, результаты которого показали, что большинство пользователей верят в эту теорию.

watched fast and furious 6 last night and absolutely cannot stop thinking about the weird perspective in this scene pic.twitter.com/NHBmVkfBkf — lily f (@lilyeIiz) March 31, 2021

Но художник Тайлер Фостер предложил свое объяснение загадочной сцены. Он просто дорисовал недостающие детали, и всё встало на свои места, причем в буквальном смысле.

ФОТО: twitter