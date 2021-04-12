Голливудская актриса с эстонскими корнями впервые стала матерью

В конце февраля Мина отметила 42-й день рождения, а еще в октябре она и объявила на своей странице в Instagram о том, что ждет ребенка.

Это самый лучший и любимый подарок, 3

- написала Сувари.

Ты - все, чего я когда-либо желала и самое важное в жизни, 3

- писала она о своем будущем малыше.

Представитель актрисы подтвердил изданию People, что первенец Мины появился на свет в начале апреля.

Мать и ребенок чувствуют себя прекрасно,

- подтвердил он.

Ранее актриса сообщила, что у них с мужем Майклом Хоупом родится мальчик. Малыша назвали Кристофером Александром.

Сувари признавалась, что муж спас ее жизнь. Пара познакомилась на съемках фильма "Я буду дома к Рождеству" компании Hallmark в 2015 году. Хоуп работал одним из художников. Пара поженилась в 2018 году.

Мина Сувари родилась в 1979 году в Род-Айленде, США. Ее отец Андо, уроженец города Пярну, был психиатром. Его фамилию Сювари изменили на Сувари для того, чтобы ее было проще произносить. Мать Мины, которая была на 24 года младше мужа, работала медсестрой и имела греческие, норвежские и немецкие корни.