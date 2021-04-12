Где бы он был без Пугачевой: известный актер отчитал Галкина из-за жуткого скандала с Ларисой Долиной

Станислав Садальский назвал «помойкой» блогера Валю Карнавал после скандала с Ларисой Долиной в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Кроме того, знаменитый актер отчитал юмориста. Он назвал недостойным решение супруга Аллы Пугачевой пригласить в программу знаменитую певицу и 19-летнюю звезду TikTok.

Садальский объяснил популярность Вали «политикой бездарности». Он также посочувствовал Долиной, которой пришлось в этом участвовать. «У нас политика на бездарность - чем хуже, тем лучше. Сейчас век продюсеров, талант не важен абсолютно. А Максиму важны подписчики. У меня огромное уважение к Ларисе Долиной, сидеть с какой-то помойкой - это недостойно. Где Лариса Долина, и где эта блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась», - сказал, как отрезал, артист.

После чего Садальский отчитал Галкина. «Максим сам недалеко от самодеятельности ушел. Где бы он был, если бы не Пугачева? Все идут не из-за уважения к нему, а из-за уважения к Алле», - цитирует его ФАН.

Однако со Стасом не согласна Лера Кудрявцева. Она поблагодарила Галкина за профессионализм. «Максу респект за нивелирование ситуации. Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То что сейчас происходит - у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное. Нет стремления получать образование, нет уважения к старшему поколению», - сокрушается знаменитость по поводу скандальной ситуации.

В эфире шоу Долина, которая уже несколько лет возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, ужаснулась вокальными данными Карнавал. «Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих на кухне! Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?!», - гневалась взбешенная артистка.

Долина посоветовала Карнавал получить образование. Но, по словам блогерши, у нее уже есть миллионы поклонников и без корочки. При этом фолловеры Вали ее поддержали и осудили Ларису Александровну за агрессивное поведение.