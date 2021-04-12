«Квартиры пропила»: певица Слава раскрыла, куда тратит миллионные гонорары

Певица Слава откровенно рассказала, куда и на что предпочитает тратить свои многомиллионные гонорары. Артистка призналась, что самые большие суммы она выделяет на свою семью и на покупку недвижимости. Однако знаменитость легко может «гульнуть» на широкую ногу, если того требует душа.

«Я вообще расточительная девчонка. Могу пропить в день 30 тысяч», — с улыбкой на лице заявила исполнительница в программе «Ты не поверишь!».

Слава умеет думать не только о настоящем, но и о будущем. Например, она предпочитает не просто спускать огромные суммы на развлечения, а закупаться квартирами. «У меня есть недвижимость в Австрии и в Сочи. Я на самом деле плохой бизнесмен. Поняла в свое время, что мне надо покупать недвижимость. У меня есть „чуйка“. В итоге в Сочи купила себе несколько квартир. Они сейчас выросли в цене на 160 процентов, я очень хорошо заработала. Оставила себе парочку квартир, в которые постоянно езжу, а некоторые пропила… Шучу!» — рассмеялась артистка.

По словам исполнительницы, она не требует денег у мужа и прекрасно удовлетворяет свои маленькие прихоти самостоятельно. Сейчас женщина много работает, потому что хочет оставить двум дочерям приличное приданое.«Я богатая. Не так давно одна съездила на Мальдивы. От семьи тоже надо иногда отдыхать», — поделилась певица Слава.