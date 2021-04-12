Проклятие ток-шоу: трагически скончавшиеся герои «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Многие люди приходят на ток-шоу, чтобы заявить о себе, публично рассказать свою неординарную историю и, как правило, попросить совета или помощи. Однако даже телевидению не под силу порой сотворить чудо, пишет «Стархит».
Ток-шоу «Пусть говорят» выходит на экраны с 2001 года, а программа «Прямой эфир» — с 2011-го. За это время героями проекта стали тысячи людей. И звезды, и обычные люди рассказывали драматические истории своей жизни, пытаясь найти выход из сложных ситуаций.
При этом даже простые граждане после участия в шоу становились телезвездами, их узнавали соседи сослуживцы, просто прохожие. Но минутная слава не всем позволяет наладить жизнь и направить дела в гору. Порой вчерашние герои телеэкрана погибают забытые всеми.
Зита Резаханова
Зита и Гита стали одними из первых звезд программы «Пусть говорят». В 2000-х за историей успешно разделенных сиамских близняшек следила вся страна. Казалось, что после операции сестры Резахановы начнут новую жизнь и будут по-настоящему счастливы.
Однако врожденная патология сказалась на организме девушек. Зита всегда болела больше. К концу жизни ей поставили сразу несколько опасных диагнозов. Несмотря на интенсивное лечение, помочь несчастной не удалось. В 2013-м Зита скончалась.
Несколько лет назад у Гиты диагностировали рак кишечника. Девушка не сдается и продолжает борьбу ради себя и ради памяти сестры. Рядом с дочкой всегда находится любящая мать.
Наталья Руденко
Эта смерть совсем недавно потрясла всех поклонников шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Дело в том, что Наталья Руденко прошла огромный путь. Когда в 2018 году она пришла на шоу, ее вес составлял 280 килограммов. Решив полностью изменить свою жизнь, Наталья после эфира взялась за похудение.
Уже через год женщина сбросила 100 килограммов! Этим колоссальным результатом Руденко похвасталась в студии телешоу. В дальнейшем Наталья продолжала худеть и сниматься в различных проектах. Возможно, это продолжалось бы до сих пор, но в конце 2020-го звезда эфира заболела коронавирусом. Болезнь протекала крайне тяжело.
«Сначала она лежала в 16-й больнице, потом в 22-й, и у нее нашли дырку в легких. Потом ее экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла», — рассказали близкие Руденко.
Наталья скончалась в марте 2021-го. Несмотря на ее любовь к ток-шоу, близкие решили провести похороны в закрытом режиме, пригласив только родственников.
Джамбулат Хатохов
Джамбулат прославился после того, как в три года попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда малыш уже весил больше 40 килограммов. В дальнейшем Хатохов много раз участвовал в телешоу, в том числе и в «Пусть говорят». Повзрослев, Джамбулат начал заниматься сумо. У него даже был шанс переехать в Японию, но мать юноши не одобрила это решение.
Проблемы со здоровьем у Хатохова начались после того, как он решил сбросить лишний вес. «Сидел на диетах, в частности, на белковой. Учился на третьем курсе университета и хотел, чтобы у него тоже была девушка, как у других. Сбросил аж 70 кило. Красивый такой стал. А сгубило его лекарство, которое выписал врач», — делилась мама Джамбулата.
Молодой человек скончался в конце 2020 года. Произошедшее стало потрясением для мамы Джамбулата, которая и сейчас винит себя в том, что не предотвратила трагедию.
Катя Бадаева
А про эту скандальную историю многие уже успели забыть. В далеком 2016 году девушка из детского дома Катя Бадаева обратилась за помощью в программу «Пусть говорят». Тогда выяснилось, что героиня родилась с редким заболеванием — синдромом Гольденхара. Из-за этого от девочки даже отказалась мать. «У дочки лицо собаки, и она мне не нужна», — говорила она.
Бадаева всю жизнь мечтала улучшить внешность и вернуться в семью. Благодаря телешоу у нее появилась такая возможность. Известный хирург прямо в студии предложил Екатерине свои услуги. Первые пластические операции прошли безупречно: внешность Бадаевой изменилась к лучшему, а она сама была очень воодушевлена.
Однако день 13 июня 2017 года стал роковым для Екатерины. Прямо во время очередной операции у девушки остановилось сердце. Реанимировать ее медики не смогли. «Два с половиной часа мы проводили реанимационные мероприятия. Увы, в силу врожденных аномалий внутренних органов, которые невозможно было выявить даже при детальном обследовании, организм повел себя непредсказуемо. Вины врачей в этом не было — это показало предварительное вскрытие», — сообщили представители клиники.
Что самое интересное, мать Екатерины не имела никаких претензий к врачам. Женщина заявила, что такой срок жизни был отмерен ее брошенной дочери Богом.
Дарья Рубцова
Дарья появилась в студии программы «Пусть говорят» в 2017 году. Тогда женщину жестоко избил супруг. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что ей потребовалась дорогостоящая операция в Испании.
В студии программы появился муж Рубцовой, который раскаивался в содеянном и обещал помочь жене. Так или иначе, в июле 2019-го Дарья скончалась в больнице Магнитогорска, где проходила курс лечения. Самочувствие женщины резко ухудшилось, после чего ее поместили в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, спасти Рубцову не удалось.
Трагедия вызывала бурное обсуждение в Сети. Неравнодушные граждане требовали, чтобы супруга Дарьи посадили в тюрьму, и в итоге против него возбудили уголовное дело. У вдовца остались две маленькие дочери.
Светлана Сафиева
Светлана стала звездой после того, как в ноябре 2018-го пришла в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» и рассказала о своей беременности. Отцом будущей тройни она считала... Филиппа Киркорова!
«Он приходил ко мне. У нас были отношения, а потом я забеременела. Конечно, была очень рада, хотя беременность оказалась для меня тяжелой», — рассказывала Сафиева.
Позднее выяснилось, что Светлана не находится в положении, а страдает редкой болезнью — синдромом ложной беременности. Это известие сломило женщину, мечтавшую подарить поп-королю наследников. Удар оказался настолько сильным, что Сафиева оказалась в больнице. Спустя несколько месяцев после разоблачения у поклонницы Киркорова случился инсульт, который стал причиной смерти.
Айгуль Фазыйлова
Айгуль пришла на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» с благородной целью: больная раком женщина хотела найти новую семью для маленького сына. Фазыйлова понимала, что жить ей осталось всего несколько месяцев, и не могла допустить, чтобы ее мальчик оказался в детском доме.
История Айгуль глубоко тронула тысячи людей. Неравнодушные помогали семье деньгами, а власти Татарстана позаботились о том, чтобы Фазыйловы ни в чем не нуждались.
Жаль только, что сотворить чудо врачам не удалось. В ноябре 2019 года Айгуль скончалась в одном их хосписов. По словам медиков, женщина очень сильно страдала, и для нее смерть стала избавлением от боли.
Умут Габадайи
Историю Умута узнали в далеком 2013 году. Тогда мама молодого человека пришла в студию программы «Пусть говорят», чтобы рассказать, как спасает приемного сына. Дело в том, что в 2009-м молодой человек попал в страшную аварию в Турции. Гульсум Габадайи впервые увидела Умута в больнице и сразу поняла, что должна ему помочь.
Поскольку пострадавший не мог общаться и никакой информации о его прошлом не было, Гульсум забрала его в свой дом. Женщина считала парня сыном и упорно заботилась о нем, хотя врачи и ставили на нем крест. В январе 2018-го Умут скончался. Уже после этого несколько россиянок заявили, что молодой человек был их сыном, пропавшим много лет назад.
Однако Гульсум Габадайи всегда заявляла, что является единственной матерью Умута. Она находилась рядом с сыном до последних дней, а после тяжело переживала его кончину.
Юрий Милованов
Милованов не просто стал гостем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», он сделал предложение руки и сердца прямо в студии. Его избранницей стала Ирина Акулова — звезда фильма «Экипаж», которая давно живет затворницей в Кинешме. Акулова заявила, что подумает по поводу свадьбы с Юрием, но на этом история не закончилась.
Недавно выяснилось, что Милованов скончался. Мужчина умер спустя всего пару недель после съемок в Москве. Жители Кинешмы сообщили, что у Юрия не было денег, поэтому он просил милостыню у магазина. Полученные средства жених Акуловой часто тратил на алкоголь.
Проблемы со здоровьем у Юрия возникли давно, но он почему-то не обращался к врачам. В итоге, когда мужчина все-таки обратился к медикам, помочь ему уже не смогли.
Андрей Павленко
И напоследок хотелось бы вспомнить историю, которая тронула миллионы людей в России и даже за ее пределами. Доктор Андрей Павленко посвятил свою жизнь спасению человеческих жизней. Став дипломированным хирургом-онкологом, он на протяжении долгих лет оперировал тяжелобольных пациентов. Но сам коварной болезни избежать не смог. В 2018-м у Павленко диагностировали рак желудка. Доктор решил не молчать и стал вести блог в соцсетях, рассказывая обо всех этапах лечения.
В июне 2018 года Павленко появился на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии доктор рассказывал о том, какие реформы нужно провести в системе здравоохранения, а также делился планами на будущее. Но им, к сожалению, не суждено было сбыться. В январе 2020-го после долгой борьбы за жизнь Андрей Павленко скончался.
Позднее гостьей студии Андрея Малахова стала супруга Павленко. «Мы учимся жить заново. Наверное, осознание еще не пришло до конца. Мне хочется поделиться какими-то новыми достижениями детей, тем, что происходит за день. И мы это делаем — пишем ему смс. Номер Андрея у нас сохранен, мы не можем его удалить или заблокировать. Дети пишут письма. Мы считаем, что папа рядом — незримо. Андрей сказал, что всегда будет с нами, будет нашим ангелом-хранителем. И мы стараемся не подвести нашего папу», — рассказывала женщина.
Подвиг врача не остался незамеченным. В январе 2020 года в СПбГУ учредили грант имени Андрея Павленко на научные исследования в области онкологии. Также в университете есть и стипендия имени выдающегося доктора.