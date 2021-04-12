Проклятие ток-шоу: трагически скончавшиеся герои «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Ток-шоу «Пусть говорят» выходит на экраны с 2001 года, а программа «Прямой эфир» — с 2011-го. За это время героями проекта стали тысячи людей. И звезды, и обычные люди рассказывали драматические истории своей жизни, пытаясь найти выход из сложных ситуаций.

При этом даже простые граждане после участия в шоу становились телезвездами, их узнавали соседи сослуживцы, просто прохожие. Но минутная слава не всем позволяет наладить жизнь и направить дела в гору. Порой вчерашние герои телеэкрана погибают забытые всеми.

Зита Резаханова

Зита и Гита стали одними из первых звезд программы «Пусть говорят». В 2000-х за историей успешно разделенных сиамских близняшек следила вся страна. Казалось, что после операции сестры Резахановы начнут новую жизнь и будут по-настоящему счастливы.

Зита и Гита ФОТО: скриншот с youtube.com

Однако врожденная патология сказалась на организме девушек. Зита всегда болела больше. К концу жизни ей поставили сразу несколько опасных диагнозов. Несмотря на интенсивное лечение, помочь несчастной не удалось. В 2013-м Зита скончалась.

Несколько лет назад у Гиты диагностировали рак кишечника. Девушка не сдается и продолжает борьбу ради себя и ради памяти сестры. Рядом с дочкой всегда находится любящая мать.

Наталья Руденко

Эта смерть совсем недавно потрясла всех поклонников шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Дело в том, что Наталья Руденко прошла огромный путь. Когда в 2018 году она пришла на шоу, ее вес составлял 280 килограммов. Решив полностью изменить свою жизнь, Наталья после эфира взялась за похудение.

Наталья Руденко ФОТО: Instagram

Уже через год женщина сбросила 100 килограммов! Этим колоссальным результатом Руденко похвасталась в студии телешоу. В дальнейшем Наталья продолжала худеть и сниматься в различных проектах. Возможно, это продолжалось бы до сих пор, но в конце 2020-го звезда эфира заболела коронавирусом. Болезнь протекала крайне тяжело.

«Сначала она лежала в 16-й больнице, потом в 22-й, и у нее нашли дырку в легких. Потом ее экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла», — рассказали близкие Руденко.

Наталья скончалась в марте 2021-го. Несмотря на ее любовь к ток-шоу, близкие решили провести похороны в закрытом режиме, пригласив только родственников.

Джамбулат Хатохов

Джамбулат прославился после того, как в три года попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда малыш уже весил больше 40 килограммов. В дальнейшем Хатохов много раз участвовал в телешоу, в том числе и в «Пусть говорят». Повзрослев, Джамбулат начал заниматься сумо. У него даже был шанс переехать в Японию, но мать юноши не одобрила это решение.

Джамбулат Хатохов ФОТО: Instagram