Тяжелобольную Алису Аршавину выписали из больницы: «Хожу через адскую боль»

За последние полгода экс-супруга Андрей Аршавина сменила несколько клиник. Из последней, где 38-летнюю Алису спасали от последствий перитонита, ее выписали на днях под собственную ответственность. Женщина признается, что больше всего ее сейчас беспокоят пролежни, которые образовались на ногах, пока она была в коме.

Когда-то Алиса была счастлива с Аршавиным ФОТО: Instagram

«Они заживают, но долго из-за сепсиса, — рассказывает Аршавина. — Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от 6 до 8 месяцев».

Алиса старается не показывать троим своим детям, насколько тяжело ей дается каждое движение. И намерена сражаться с недугом до победного. Больше всего ее беспокоит изменившееся из-за некроза и операций лицо.

«Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает, — признается Аршавина. — А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни».

Алиса скрывает свое лицо ФОТО: Instagram

Рядом с Алисой постоянно находится мама, которая старается сделать все, чтобы облегчить страдания дочери и приблизить выздоровление. Помогает и первый супруг, которому женщина подарила двоих детей. Никак не участвует в судьбе некогда любимой супруги лишь Андрей Аршавин, от которого она родила дочь Есеню. Немного пролила свет на ситуацию, рассорившую пару, мать футболиста Татьяна Ивановна.

«Когда она творила страшные «чудеса» три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка, — откровенничала со «СтарХитом» бывшая свекровь. — Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Мол, ей можно все что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы — не я, а провидение».