Актриса Мария Порошина показала всех своих детей от разных мужей

Мария Порошина обожает свою большую семью. Недавно актриса приняла участие в съемках телешоу, в котором показала всех своих детей от разных мужей. И если отцы старших дочерей известны - это актеры Гоша Куценко и Илья Древнов, то имя возлюбленного, от которого в 2019 года артистка родила долгожданного сына Андрея, она тщательно скрывает.

Первого ребенка Порошина родила в отношениях с Куценко. Когда их дочке Полине было всего пять лет, пара объявила о расставании. Супруги расстались друзьями. Гоша не раз признавался бывшей возлюбленной в любви, называя ее идеальной матерью. Полина выросла копией своего отца и тоже решила стать артисткой. В 2017 году она закончила Театральный институт имени Щукина.

Дети Марии Порошиной ФОТО: скриншот с youtube.com

Следующие три ребенка Порошиной родились в браке актрисы с Древновым. Первенцем супругов стала дочка Серафима. Сейчас ей 15 лет. Наследница актеров увлекается модой и недавно примерила экстравагантный стиль. Она перекрасилась в брюнетку, выбрила виски. Девушка учит корейский язык. Она училась в художественной школе. "Она сейчас на перепутье. Но ничего... потом все придет. Главное не волноваться", - рассказала Мария в эфире программы "Когда все дома" на канале Россия-1.

Мария Порошина с детьми ФОТО: Instagram

Еще одна дочь Аграфена заканчивается пятый класс. Девочка старается радовать маму хорошими оценками и примерным поведением.

В съемках поучаствовали и самые младшие дети Порошиной - дочка Глафира, а также сын Андрей. Их операторы застали во время игры в соседней комнате.

Андрей является любимчиком в семье. Старшие дети очень любят малыша.