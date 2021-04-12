Прощальное письмо королевы Елизаветы II покойному мужу тронуло жителей Британии

У Великобритании есть восемь дней, чтобы подготовиться к похоронам мужа королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. Член королевской семьи скончался 9 апреля, похороны Филиппа пройдут 17 апреля. Супруга Елизаветы II похоронят в часовне Святого Георгия.

Сам герцог не хотел пышных похорон. Да и согласно ограничениям из-за коронавируса на мероприятиях запрещено собираться больше 30. Для королевской семьи не стали делать исключения.Известно, что Елизавета II, с которой герцог прожил 73 года, тяжело переносит утрату.

На странице в Instagram королева написала прощальное письмо, заявив, что многие перед ним в долгу – она, семья, страна и другие страны. «На протяжении всех этих лет он просто был моей главной силой. Я, моя семья, моя страна и многие другие страны в долгу перед ним больше, чем он сам мог бы представить или мы могли бы подумать», – написала Елизавета II.

Комментаторы поддержали королеву, признав, что их сердца разбиты. Королевской семье выражают слов поддержки.

Как передает Букингемский дворец, церемония похорон с Филиппом будет транслироваться по телевидению. Начнется прощание в 15:00 по местному времени (17:00 по нашему). На похоронах смогут поприсутствовать 30 человек, а также декан Виндзора, архиепископ Кентерберийский, носильщики гроба.

Известно, что попрощаться с дедушкой из США прилетит принц Гарри, его супруга, актриса Меган Маркл останется за океаном. Врачи посоветовали супруге принца остаться дома из-за второй беременности.