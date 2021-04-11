Российский портал выбрал «Дыру недели»: умирающий городок Кивиыли с квартирами за полторы тысячи евро

В советские времена Кивиыли был одним из центров сланцеперерабатывающей промышленности. И, как всякий шахтерский городок, стал увядать в новое время, когда мир перешел на более прогрессивные энергоносители. На комбинате, который раньше обеспечивал занятостью десятитысячное население города, уверенно сокращают рабочие места. Того и гляди, предприятие закроется, ввиду чего существование маленького городка в 10 км от Финского залива потеряет остатки смысла. В рубрике «Дыра недели» Onliner продолжает рассказывать о местах, на которые лучше смотреть из окошка браузера.

Пустые квартиры и идеальный газон, по которому никто не ходит

Городок расположен в уезде Ида-Вирумаа, который называют эстонским Донбассом. Местность характеризуется заброшенными угольными шахтами, низким уровнем жизни и преимущественно русским населением.

Кивиыли — типичный моногород. За минувшие 30 лет его население сократилось более чем вдвое (с 10 до 5 тыс. человек), и это трудно не заметить, прогуливаясь по улицам. Встретить здесь человека — большое событие. Даже центр зачастую пуст, ни у магазинов, ни у станций нет оживленной людской массы. Городок натурально похож на призрак: редкие машины, редкие пешеходы, в парках идеальные газоны, потому что по ним некому гулять.

Кивиыли ФОТО: Sander Ilvest

Много брошенных квартир, за немытыми окнами которых видна пустая, давно не жилая площадь. В Кивиыли множество скверов, современных детских и воркаут-площадок, скейт-парков, но они часто пустуют, потому что молодежи и семьям с детьми просто нечего делать в этом городе. По состоянию на 1 января 2020 года здесь проживал 4841 человек, при этом 30% горожан были старше 65 лет.

«Бедненько и чистенько» — это про Кивиыли. Частный сектор здесь — это не покосившиеся заборы и разбитые проселочные дороги, а аккуратные дома на газоне за зеленой изгородью.

А вот центр города выглядит мрачнее: небольшое скопление продуктовых магазинов, почта, касса по безработице окружены зданиями 1950-х годов, большинство которых пребывает в удручающем состоянии.

Одна из немногих реновированных сталинок — местная мэрия. При этом Кивиыли не похож на Воркуту, где тоже дикая депопуляция и почти бесплатное жилье. В эстонском городке нет грязи, мусора и разбитого асфальта, нет разъезженных автомобилями газонов, тротуары вымощены, дороги асфальтированы и размечены, клумбы засажены цветами. Да, попадаются заброшенные дома, но даже их дворы выглядят красиво и ухоженно.

Отвалы шахт превратились в парк экстремального отдыха

Главная достопримечательность захолустного городка — бывший отвал шахты, который зимой превращается в горнолыжный спуск. У подножья террикона находится центр экстремальных видов спорта, хостел для туристов, мотокросс, организованы другие активности. На гору ведет веревочный подъемник, совсем как в Силичах. Подняться на вершину можно за €15.

Кивиыли ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

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