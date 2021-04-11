Российский портал выбрал «Дыру недели»: умирающий городок Кивиыли с квартирами за полторы тысячи евро

Когда смотришь на эстонский городок Кивиыли с высоты птичьего полета, кажется, что это не город, а декорация к высокобюджетному фильму о городе. Есть здания, парки, скверы и магазины, уложен асфальт и вымощен тротуар, не хватает только одного — актеров.
В советские времена Кивиыли был одним из центров сланцеперерабатывающей промышленности. И, как всякий шахтерский городок, стал увядать в новое время, когда мир перешел на более прогрессивные энергоносители. На комбинате, который раньше обеспечивал занятостью десятитысячное население города, уверенно сокращают рабочие места. Того и гляди, предприятие закроется, ввиду чего существование маленького городка в 10 км от Финского залива потеряет остатки смысла. В рубрике «Дыра недели» Onliner продолжает рассказывать о местах, на которые лучше смотреть из окошка браузера.
Пустые квартиры и идеальный газон, по которому никто не ходит
Городок расположен в уезде Ида-Вирумаа, который называют эстонским Донбассом. Местность характеризуется заброшенными угольными шахтами, низким уровнем жизни и преимущественно русским населением.
Кивиыли — типичный моногород. За минувшие 30 лет его население сократилось более чем вдвое (с 10 до 5 тыс. человек), и это трудно не заметить, прогуливаясь по улицам. Встретить здесь человека — большое событие. Даже центр зачастую пуст, ни у магазинов, ни у станций нет оживленной людской массы. Городок натурально похож на призрак: редкие машины, редкие пешеходы, в парках идеальные газоны, потому что по ним некому гулять.
Много брошенных квартир, за немытыми окнами которых видна пустая, давно не жилая площадь. В Кивиыли множество скверов, современных детских и воркаут-площадок, скейт-парков, но они часто пустуют, потому что молодежи и семьям с детьми просто нечего делать в этом городе. По состоянию на 1 января 2020 года здесь проживал 4841 человек, при этом 30% горожан были старше 65 лет.
«Бедненько и чистенько» — это про Кивиыли. Частный сектор здесь — это не покосившиеся заборы и разбитые проселочные дороги, а аккуратные дома на газоне за зеленой изгородью.
А вот центр города выглядит мрачнее: небольшое скопление продуктовых магазинов, почта, касса по безработице окружены зданиями 1950-х годов, большинство которых пребывает в удручающем состоянии.
Одна из немногих реновированных сталинок — местная мэрия. При этом Кивиыли не похож на Воркуту, где тоже дикая депопуляция и почти бесплатное жилье. В эстонском городке нет грязи, мусора и разбитого асфальта, нет разъезженных автомобилями газонов, тротуары вымощены, дороги асфальтированы и размечены, клумбы засажены цветами. Да, попадаются заброшенные дома, но даже их дворы выглядят красиво и ухоженно.
Отвалы шахт превратились в парк экстремального отдыха
Главная достопримечательность захолустного городка — бывший отвал шахты, который зимой превращается в горнолыжный спуск. У подножья террикона находится центр экстремальных видов спорта, хостел для туристов, мотокросс, организованы другие активности. На гору ведет веревочный подъемник, совсем как в Силичах. Подняться на вершину можно за €15.
Работа
Сланцевый химзавод в Кивиыли до сих пор является крупнейшим предприятием города и третьим по размерам предприятием сланцевого сектора Эстонии. Комбинат занимается производством сланцевой нефти и испытывает серьезные трудности всякий раз, когда цены на черное золото падают и его переработка из сланца становится невыгодна. По мере того как ЕС переходит на возобновляемые источники энергии, химзаводу тоже приходится несладко.
На сайте предприятия указано, что оно вознаграждает своих сотрудников премиями за вербовку новичков, но вот незадача: в разделе вакансий нет ни одной открытой.
Вряд ли это ошибка: в последнее время химзавод больше избавлялся от своих сотрудников, нежели нанимал новых. В 2016 году предприятие урезало зарплаты. Производство не остановилось только по соображениям социальной ответственности перед работниками, массовое увольнение которых привело бы к социальной катастрофе в городе.
«Положение завода в настоящее время можно назвать очень-очень-очень сложным, — комментировало ситуацию руководство предприятия. — Самым простым решением было бы закрыть завод. Но социальная ответственность сдерживает нас. У нас есть обязательства в отношении наших работников, мы отапливаем город и каждый день ищем всевозможные варианты и решения для выживания. У нас примерно 600 работников. Из них 400 — жители города, и у каждого есть семьи. Если бы предприятие остановилось, город бы просто вымер».
В 2020 году во время резкого снижения цен на нефть у завода вновь возникли проблемы. По предприятию прокатилась волна сокращений. Руководство не нашло других мер, кроме урезания расходов. Коллектив в 600 человек сократили на 58 сотрудников, то есть за месяц работу потерял каждый десятый.
Это лишь самые свежие вести с полей. На деле процесс увядания предприятия начался очень давно. По мере сокращения рабочих мест люди уезжали из Кивиыли. Чадящие трубы сланцевого комбината тоже не добавляют городу привлекательности: время от времени с неба, словно казнь египетская, падает сажа, и населенный пункт покрывается черной пеленой.
Все это привело к тому, что сегодня в Кивиыли можно купить квартиру за €1500 с «коммуналкой» €150—180 в зимние месяцы. Вариант подойдет для удаленщиков и фрилансеров, ведь найти работу в этом месте сейчас крайне сложно.
Цены на жилье
В Кивиыли очень много заброшенных квартир, поэтому нет ничего удивительного в том, что лишняя жилплощадь здесь продается за символические деньги. Например, за €1500 можно купить квартиру с центральным отоплением и всеми удобствами на 2-м этаже пятиэтажки 1971 года постройки. «Квартире требуется основательный ремонт с заменой всей сантехники, окон, входной двери», — говорится в объявлении. Общая площадь — 28 кв. м.
А за €4500 продают уже трехкомнатную квартиру с аккуратной отделкой и стеклопакетами, в которую можно заехать без ремонта. Выглядит она бюджетно, но очень прилично. Общая площадь — 73 кв. м, находится на 1-м этаже пятиэтажного дома и даже имеет балкон.
За €5700 предлагают квартиру в кирпичной девятиэтажке. Здесь тоже несовременная, но аккуратная отделка, стеклопакеты и три комнаты. Квартира находится на 3-м этаже, площадь — 63 кв. м.
Квартиры с современной отделкой и мебелью, полностью готовые к проживанию, тоже отдают недорого. €8000 — и трешка с хорошим ремонтом ваша. Общая площадь — 61 кв. м. Находится квартира на 3-м этаже пятиэтажки 1976 года постройки. «Вся мебель остается, шкаф-купе во всю стену, стиральная машинка, плита, холодильник. Есть все счета за квартиру за последние 2 года», — пишет собственник.