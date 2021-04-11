Слава Марлоу о страшном диагнозе: «У меня в затылке большая киста»

21-летний Слава Марлоу сделал признание в социальных сетях. Битмейкер и популярный молодежный артист рассказал, что переживает непростой период в жизни. «Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14. И я осознал, что давно не проходил обследований, и отпустил эту ситуацию. Также киста есть почти у всей моей семьи», — признался музыкант, пишет Starhit.ru.

Судя по всему, рэпер сейчас займется своим здоровьем. Кроме того, он решил поддержать тех, кому сейчас нелегко и запустил в производство подушки со своим изображением. Все доходы от продажи этих постельных принадлежностей пойдут в фонд Константина Хабенского.

В социальных сетях он призвал блогеров подключиться к этой акции и направлять деньги в фонд именитого актера, который помогает детям.