Слава Марлоу о страшном диагнозе: «У меня в затылке большая киста»

21-летний Слава Марлоу сделал признание в социальных сетях. Битмейкер и популярный молодежный артист рассказал, что переживает непростой период в жизни. «Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14. И я осознал, что давно не проходил обследований, и отпустил эту ситуацию. Также киста есть почти у всей моей семьи», — признался музыкант, пишет Starhit.ru.
Судя по всему, рэпер сейчас займется своим здоровьем. Кроме того, он решил поддержать тех, кому сейчас нелегко и запустил в производство подушки со своим изображением. Все доходы от продажи этих постельных принадлежностей пойдут в фонд Константина Хабенского.
В социальных сетях он призвал блогеров подключиться к этой акции и направлять деньги в фонд именитого актера, который помогает детям.
Напомним, Slava Marlow стал популярен после работы с рэпером Моргенштерном. Два музыканта встретились на одной из вечеринок в Санкт-Петербурге и быстро нашли общий язык на почве любви к музыке. Они записали несколько песен, которые стали настоящими хитами. Кроме того, у Славы есть собственный проект, и он периодически выступает как сольный исполнитель. В Сети необычайную популярность приобрели его композиции «Ты горишь как огонь» и «Снова я напиваюсь».