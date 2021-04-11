«Ему было все равно, он хотел умереть»: все о последних днях принца Филиппа

Источник, приближенный к королевской семье, озвучил последнее желание принца Филиппа. Оказалось, супруг королевы хотел уйти из жизни в Виндзорском замке. «Герцог мечтал мирно умереть дома. Мы знали, что он всегда хотел умереть в собственной постели, а не в больничной палате. Филипп не хотел суеты. Он хотел делать все по-своему до конца», — сообщил инсайдер, пишет Starhit.ru.

Кроме того, принц Филипп выразил желание не организовывать государственные похороны, несмотря на то, что имел право на них, поскольку был мужем королевы. Вместо этого будет военное прощание с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре. В последний путь супруга Елизаветы II проводят 17 апреля.