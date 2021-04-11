Рэпер Kid Cudi выступил по телевидению в платье в цветочек

С ведущими исполнитель общался в обычной одежде, а для выступления переоделся в светлое платье с цветочным узором на тонких бретельках, добавив к образу ожерелье. Исполнив две песни, он сделал реверанс и улыбнулся.

В социальных сетях выразили певцу поддержку. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что Kid Cudi, вероятно, подражал таким образом другому музыканту с теми же инициалами — лидеру группы Nirvana Курту Кобейну. Тот так же появлялся на публике в женском платье с цветочным принтом. В пользу этой версии говорит то, что рэпер и до этого порой копировал стиль Кобейна и даже сделал татуировку с его изображением.