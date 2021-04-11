22-летняя машинистка Мэрили: ночую я обычно в депо или на конечных станциях

Мэрили — девушка из Ляэне-Вирумаа, которая выбрала очень необычную профессию. В Эстонии всего две женщины этим занимаются. Она — машинист.

Какой ты была в детстве?

Совершенно обычной, послушной и общительной. Сейчас я более спокойная и скромная.

Почему решила стать машинисткой? Как долго ты этому обучалась?

Мне с детства нравится бросать себе вызовы. Хотела найти необычную профессию. Я не тот человек, что может работать с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

В 19 лет я начала работать кондуктором в Elron, с тех пор профессия машиниста начала меня манить. В такой работе нет рутины, каждый день — разный.

Обучение на машиниста длилось девять месяцев: четыре месяца теории, и пять — практики.

Как прошел твой первый рабочий день?

Первый мой маршрут был в Палдиски, было и волнительно, и страшно. Успокаивала себя тем, что сделаю все, как обычно. На полпути я уже чувствовала себя уверенней. Меня также очень поддерживали коллеги. Так что первый день прошел отлично, и я гордилась, что теперь могу сама водить.

Как выглядит твой рабочий день?

Мой рабочий день всегда начинается в депо Пяэскюла. Там я получаю водительские документы, в которых указаны все маршруты, ограничения скорости и состояние поезда. Потом я принимаю поезд, проверяя его техническое состояние. Если все хорошо, я готова выезжать из депо.

В день я езжу по очень разным местам. Ночую обычно на конечных станциях или в депо. Утро начинается снова с проверки поезда. День заканчивается в депо, где я сдаю поезд, ключи, документы.

Общаешься ли ты с другими женщинами-машинистками?

Поскольку сейчас в Эстонии кроме меня только одна женщина-машинистка, то общения мало. Если пересекаемся в депо, то конечно, разговариваем.

Относятся ли мужчины с предубеждением к женщинам-машинисткам?

Я не почувствовала на себе каких-либо предубеждений. С самого начала обучения меня очень хорошо приняли и поддерживали.

Что самое сложное в работе?

Самое трудное — это чрезвычайные ситуации. В такие моменты надо уметь быстро думать и реагировать.

Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?

Можно сказать, что все. Иногда смотрю на спешащих людей, и думаю, что они торопятся на работу... А потом вдруг понимаю, что я и сама на работе. Для меня это скорее не работа, а приятное времяпрепровождение.