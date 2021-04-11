11 апреля 2021, 14:48
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22-летняя машинистка Мэрили: ночую я обычно в депо или на конечных станциях
СТАТЬЮ
Rongijuht Merily.
Мэрили — девушка из Ляэне-Вирумаа, которая выбрала очень необычную профессию. В Эстонии всего две женщины этим занимаются. Она — машинист.
Какой ты была в детстве?
Совершенно обычной, послушной и общительной. Сейчас я более спокойная и скромная.
Почему решила стать машинисткой? Как долго ты этому обучалась?
Мне с детства нравится бросать себе вызовы. Хотела найти необычную профессию. Я не тот человек, что может работать с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
В 19 лет я начала работать кондуктором в Elron, с тех пор профессия машиниста начала меня манить. В такой работе нет рутины, каждый день — разный.
Обучение на машиниста длилось девять месяцев: четыре месяца теории, и пять — практики.
Как прошел твой первый рабочий день?
Первый мой маршрут был в Палдиски, было и волнительно, и страшно. Успокаивала себя тем, что сделаю все, как обычно. На полпути я уже чувствовала себя уверенней. Меня также очень поддерживали коллеги. Так что первый день прошел отлично, и я гордилась, что теперь могу сама водить.
Как выглядит твой рабочий день?
Мой рабочий день всегда начинается в депо Пяэскюла. Там я получаю водительские документы, в которых указаны все маршруты, ограничения скорости и состояние поезда. Потом я принимаю поезд, проверяя его техническое состояние. Если все хорошо, я готова выезжать из депо.
В день я езжу по очень разным местам. Ночую обычно на конечных станциях или в депо. Утро начинается снова с проверки поезда. День заканчивается в депо, где я сдаю поезд, ключи, документы.
Общаешься ли ты с другими женщинами-машинистками?
Поскольку сейчас в Эстонии кроме меня только одна женщина-машинистка, то общения мало. Если пересекаемся в депо, то конечно, разговариваем.
Относятся ли мужчины с предубеждением к женщинам-машинисткам?
Я не почувствовала на себе каких-либо предубеждений. С самого начала обучения меня очень хорошо приняли и поддерживали.
Что самое сложное в работе?
Самое трудное — это чрезвычайные ситуации. В такие моменты надо уметь быстро думать и реагировать.
Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
Можно сказать, что все. Иногда смотрю на спешащих людей, и думаю, что они торопятся на работу... А потом вдруг понимаю, что я и сама на работе. Для меня это скорее не работа, а приятное времяпрепровождение.