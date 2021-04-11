СМИ: скончавшуюся шесть лет назад Майю Плисецкую до сих пор не похоронили

Майя Плисецкая скончалась на 90-м году жизни, и, согласно завещанию балерины, никто не проводил официальных похорон – с выносом гроба, прощанием в театре.

Скромная церемония прошла в Германии, только близкие были допущены на нее.

Как пишут Дни.ру, Плисецкая запретила и хоронить себя – она просила сжечь ее тело. Такую же судьбу себе уготовил и муж балерины – композитор Родион Щедрин.

Еще ранее он озвучивал завещание супруги, в котором она просила соединить их прах, а после развеять его над Россией, пишет Topnews.ru.

Теперь же супруг ждет своего последнего часа, чтобы их наследники выполнили волю Майи Плисецкой. Прах балерины находится у Щедрина, а ее могилы нет ни в России, ни в Мюнхене, где артистка скончалась.

Родион Щедрин вспомнил, как в последние дни перед смертью Майю Плисецкую мучила боль, но она была спокойна, не жаловалась.

В последние секунды она призналась мужу в любви и улыбнулась, как умела только она.