СМИ: скончавшуюся шесть лет назад Майю Плисецкую до сих пор не похоронили

Майя Плисецкая скончалась на 90-м году жизни, и, согласно завещанию балерины, никто не проводил официальных похорон – с выносом гроба, прощанием в театре.
Скромная церемония прошла в Германии, только близкие были допущены на нее.
Как пишут Дни.ру, Плисецкая запретила и хоронить себя – она просила сжечь ее тело. Такую же судьбу себе уготовил и муж балерины – композитор Родион Щедрин.
Еще ранее он озвучивал завещание супруги, в котором она просила соединить их прах, а после развеять его над Россией, пишет Topnews.ru.
Теперь же супруг ждет своего последнего часа, чтобы их наследники выполнили волю Майи Плисецкой. Прах балерины находится у Щедрина, а ее могилы нет ни в России, ни в Мюнхене, где артистка скончалась.
Родион Щедрин вспомнил, как в последние дни перед смертью Майю Плисецкую мучила боль, но она была спокойна, не жаловалась.
В последние секунды она призналась мужу в любви и улыбнулась, как умела только она.
По сообщению родственников, балерина скончалась от внезапного сердечного приступа, врачи пытались оказать помощь, но не смогли.