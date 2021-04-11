Вс, 11.04.2021
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Смотрим: крутой эстонский диджей NOËP провел музыкальный сет в пустыне

NOËPi EP esitus. Kuvatõmmis videost. ФОТО: Youtube/NOËP

Известный эстонский музыкант и диджей NOËP провел онлайн-концерт из ремиксов фолк-музыки. Своей сет он сыграл в жаркой пустыни.

Кстати, ремиксы он сделал из эстонских песен. «Меня попросили провести концерт в стиле фолк, но потом началась первая волна коронавируса, и концерт отменили, а треки остались», - прокомментировал музыкант.

Слушайте и смотрите!

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