Солист группы Bastille: в Эстонии жизнь намного лучше, чем в Англии

К слову, сейчас музыкант за неимением работы стал волонтером в центре вакцинации, передает Elu24.ee.

Раньше, когду группа гастролировала, с ними случалось много забавных историй: «Один раз я потерялся в толпе, один раз потерял микрофон. А еще нас много раз обкрадывали, пока мы выступали. Однажды я застрял, забравшись на колонку», - рассказывает солист.

«А еще я падал со сцены. Как-то раз я так сильно обгорел, что менеждер спасал меня специальным кремом. Это случилось на пляже в Алабаме — типичная проблема британцев», - смеется Дан.

Певец также признался, что у него есть друзья и из Эстонии. «Мне нравится в Эстонии. Поскольку я недоволен ситуацией в Англии, то скажу, что в Эстонии жизнь намного лучше».

А еще группа Bastille сотрудничает с эстонским дирижером Кристьяном Ярве, с которым они создали новые хиты и проект ReOrchestrated.