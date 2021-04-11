Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Певица Manizha (Манижа Сангин), которая поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» от России, объяснила свое право называться русской женщиной. Ее цитирует The Guardian.
Певица Manizha (Манижа Сангин), которая поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» от России, объяснила свое право называться русской женщиной. Ее цитирует The Guardian.
Артистка рассказала, что, борясь с ксенофобией, — от насмешек в школе до скандала с «Евровидением» — стала чувствовать себя в России как дома, отгораживаясь от тех, кто считает ее чужой. «Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — отметила она, пишет Lenta.ru.
Manizha добавила, что хочет принятия в России закона, защищающего женщин и детей от домашнего насилия.
Ранее 11 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые публично прокомментировал творчество певицы, выразив восхищение ею. «Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России», — сказал Рахмон.
В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица отправится на конкурс. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое», — призналась она. Матвиенко также поручила запросить информацию о том, как проходило голосование по отбору композиции для участия исполнителя от России в конкурсе.
Проверку песни начал Следственный комитет после жалобы редакции газеты «Ветеранские вести». Авторы заявления считают, что композиция оскорбляет достоинство русских женщин, а также национальное согласие в стране.