Manizha объяснила свое право называться русской женщиной

Артистка рассказала, что, борясь с ксенофобией, — от насмешек в школе до скандала с «Евровидением» — стала чувствовать себя в России как дома, отгораживаясь от тех, кто считает ее чужой. «Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — отметила она, пишет Lenta.ru.

Manizha добавила, что хочет принятия в России закона, защищающего женщин и детей от домашнего насилия.

Ранее 11 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые публично прокомментировал творчество певицы, выразив восхищение ею. «Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России», — сказал Рахмон.

В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица отправится на конкурс. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое», — призналась она. Матвиенко также поручила запросить информацию о том, как проходило голосование по отбору композиции для участия исполнителя от России в конкурсе.