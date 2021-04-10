Бритни Спирс снялась в прозрачном леопардовом комбинезоне и напугала фанатов

39-летняя певица позировала в разных образах в собственном доме. Так, например, ее запечатлели в черном облегающем комбинезоне с леопардовым принтом, который сшит из прозрачной ткани. Ее аутфит дополнили туфли на каблуках в тон наряду. Волосы Спирс были собраны в хвост, пишет Lady.mail.ru.

Подписчиков знаменитости напугал пост, набравший более миллиона лайков, и они принялись писать об этом в комментариях.