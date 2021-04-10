Дневной сон: как спать так, чтобы набираться энергии

Польза дневного сна

Пользу дневного сна обсуждают с завидной регулярностью. Он не является заменой полноценного ночного отдыха, но тоже может быть необходим для восстановления сил и нормального функционирования организма. Благодаря этому можно усилить работоспособность, улучшить работу гормональной системы, снизить эмоциональный и информационный перегруз, пишет Medikforum.ru.

Одно исследование японских ученых показало, что те, кто спали 15 минут после обеда, были более внимательными, нежели те, кто избегал дневного сна. А еще известно, что спать днем полезно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из ярых приверженцев поспать днем был Уинстон Черчилль. Он говорил, что для этого нужно всего лишь раздеться и лечь спать.

«Не думайте, что вы успеете меньше, если поспите днем. Так считают только люди без воображения. Вы сможете сделать больше. Вы получите два дня в одном — или хотя бы полтора», - говорил британский политик.

Сколько нужно спать в дневное время

Продолжительность дневного сна играет большую роль в эффекте, который он оказывает. Альфред Ли Лумис описывал еще в первой трети прошлого столетия стадии:

Стадии 1 и 2 - легкий сон;

Стадия 3 - глубокий;

REM-сон - быстрая фаза.

Помните, что продолжительность дневного сна не должна быть больше 20 минут, до третьей стадии. Иначе, можно столкнуться с головными болями, сонливостью, усталостью. Короткий сон после обеда иногда эффективнее, чем поспать на 20 минут дольше ночью.

Как избавиться от дневной сонливости

Дневная сонливость - распространенное явление. Избавиться от нее можно нехитрыми способами. Например, самым известным способом является кофеин - напитки с его содержанием помогут взбодриться и не уснуть посреди рабочего дня.