Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным

Не так давно в Сети прогремела новость об эмиграции 47-летнего Андрея Губина в Египет. За рубежом мужчина обеспечил себя комфортным жильем и времяпровождением, так как активно ведет борьбу с неврологическим заболеванием, из-за которого мучается от болей и судорог. Иван Ургант решил воспользоваться известием о переезде исполнителя хита «Зима-холода», передает Super.ru.

Телеведущий посчитал эмиграцию тяжелобольной звезды 90-х достойным поводом для массовой потехи. Андрея Губина он сравнил с древним артефактом. «А египетские ученые обрадовались. Потому что теперь, чтобы найти что-то ценное и исторически важное, не надо раскапывать гробницы», – выразился Иван Ургант в юмористическом монологе.