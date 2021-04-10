Сб, 10.04.2021
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Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным

Андрей Губин ФОТО: скриншот видео

Основу юмористического шоу «Вечерний Ургант» составляют острые шутки и язвительные фразы. Жертвами саркастичных издевок ведущего программы становятся не только участники проекта, но и посторонние личности, о которых пишут в СМИ. Иван Ургант не лишает себя удовольствия цинично высмеивать знаменитостей в эфире «Первого канала».

Не так давно в Сети прогремела новость об эмиграции 47-летнего Андрея Губина в Египет. За рубежом мужчина обеспечил себя комфортным жильем и времяпровождением, так как активно ведет борьбу с неврологическим заболеванием, из-за которого мучается от болей и судорог. Иван Ургант решил воспользоваться известием о переезде исполнителя хита «Зима-холода», передает Super.ru.

Телеведущий посчитал эмиграцию тяжелобольной звезды 90-х достойным поводом для массовой потехи. Андрея Губина он сравнил с древним артефактом. «А египетские ученые обрадовались. Потому что теперь, чтобы найти что-то ценное и исторически важное, не надо раскапывать гробницы», – выразился Иван Ургант в юмористическом монологе.

Зрители шоу, которые посмотрели выпуск с шутками про Андрея Губина на Youtube, разделились на два лагеря. Одна часть комментаторов поддержала юмор Ивана Урганта, другая же сочла слова комика вопиющим недоразумением. «Привыкаем к идиотизму», «Какие дурацкие шутки», «Губина не трожь!», «Россия утопает в маразме», — написали пользователи Сети.

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