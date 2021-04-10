«У меня такое строение лица»: Дочь Славы сняла, как плачет навзрыд из-за насмешек над ее губами

Пользователям не понравились заметно увеличившиеся губы Александры, из-за которых она якобы выглядит надменно, пишет телеграм-канал «Немалахов». «Фильм ужасов отдыхает», «Теперь мне понятно значение слова »судорога«, используемого по отношению к одноразовым девушкам», — буйствовали хейтеры. Девушка не сдержала эмоций и совсем по-детски разрыдалась на камеру перед подписчиками в «Инстаграме». Наследница артистки отметила, что она самый простой человек на свете, пишет Life.ru.

«Мне очень обидно. У меня такое строение лица, что у меня губы вниз опущены. Что вы говорите, что я на понтах постоянно?» - ответила Морозова.

Защищать девушку тут же бросилась звёздная мать. Слава написала в «Инстаграме» разгромный пост, назвав хейтеров сволочами. Артистка отметила, что это не остановит дочку на её творческом пути.

«Довели ребёнка до слёз, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!!! С мимикой мы поработаем, не всё сразу. И у нас всё впереди, а останавливаться из-за вас, дураков, никто не будет!!!» - написала Славаю