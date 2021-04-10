Владимир Пресняков: «Во время болезни я стал инвалидом в доме»

53-летний Пресняков тяжело переболел COVID-19. Супруге Наталье Подольской в буквальном смысле пришлось спасать его от смерти, потому что коронавирус протекал в тяжелой форме. В какой-то момент у артиста даже появились плохие мысли, но он сразу стал отгонять их от себя. «Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребенок. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь», — признается Владимир.По его словам, он долго не решался ехать в больницу, хотя ситуация уже была близка к критической. Но Подольская настояла на визите к врачу, который, посмотрев анализы сказал: «Чувачок, положение очень серьезное!»«Я чудом выкарабкался. Сейчас у меня есть антитела. Но когда они исчезнут, обязательно буду вакцинироваться. Моя мама уже сделала прививки — я ее уговорил», — сказал певец, передает, пишет Starhit.ru.