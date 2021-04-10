Меган Маркл «убита горем» из-за семейной трагедии

Герцог мирно скончался в Виндзорском замке, пишет британское издание Express. В сообщении Букингемского дворца в «Твиттер» говорится о великой утрате, которую оплакивает народ, пишет Dni.ru.

«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — сказано в тексте.

Джулия Монтегю, виконтесса Хинчингбрук, которая однажды унаследует титул графини, отдала дань уважения принцу Филиппу в эфире Sky News. Она заявила, что принц Гарри и Меган Маркл будут «убиты горем», услышав новость о смерти герцога Эдинбургского.

Она отметила это с неким сарказмом, так как принц Филипп был разочарован отношением Меган Маркл. Он был против брака принца Гарри с ней.

Стоит отметить, что Герцог и герцогиня Сассекские пока еще не опубликовали официального заявления о кончине принца Филиппа.

В начале 2021 года принц Филипп был госпитализирован и месяц лежал в клинике. Это было сделано в плановом порядке, его положили на полное обследование ввиду возраста и легкого недомогания.