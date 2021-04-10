Умер рэпер DMX

Артист скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение нескольких дней, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Причиной смерти исполнителя стала тяжелая передозировка наркотиков, пишет Lenta.ru .

DMX (Dark Man X) — трехкратный номинант на премию «Грэмми», автор таких хитов, как X Gon' Give It To Ya, Party Up (Up in Here), Dogs Out. Артист также снялся в нескольких кинофильмах, в числе которых «Живот», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».