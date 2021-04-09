Избившему модель блогеру Mellstroy назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Правоохранительные назначили дополнительные судебные экспертизы по резонансному уголовному делу в отношении видеоблогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Его подозревают в избиении девушки во время прямого эфира. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району города Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер», — сообщила она.

Следователи установили, что молодой человек во время стрима на популярном онлайн-видеохостинге напал на свою знакомую — 21-летнюю москвичку модель Алену Ефремову. Тогда она обратилась в полицию. У пострадавшей врачи констатировали сотрясение мозга, наличие закрытой черепно-мозговой травмы, ушибы мягких тканей лица, шеи и груди.

Уголовное дело было возбуждено в октябре прошлого года по признакам преступления, предусмотренного статьей о побоях, которая может грозить для нарушителя двумя годами тюрьмы. Его отправили под подписку о невыезде. Предварительное расследование продолжается.



