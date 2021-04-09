Сегодня вышел долгожданный новый альбом Томми Кэша

Предлагаем послушать первый сингл из вышеупомянутого альбома Moneysutra:

Первый сингл альбома "Zuccenberg", сделанный в сотрудничестве с артистами Diplo и $uicide Boy$ достиг вершины хип-хоп-чартов Itunes во всем мире с молниеносной скоростью, еще раз доказав сильную музыкальную энергию Кэша. В коротком альбоме собрано невероятное количество крутых ребят, в том числе основатель TeamSHESH - Bones, легендарный рэпер из Хьюстона Riff Raff и популярнейший российский музыкант Элджей, с которым песня "Nalik" завершает альбом изящным концом. Новый короткий альбом - это шедевр Кэша, который является отличным продолжением предыдущего полноформатного альбома "¥ € $".

Этот альбом о сотрудничестве. Об энергии между разными людьми. О страсть и отпускании. Невозможное сделать возможным. Этот альбом о том, как я наслаждаюсь жизнью и остаюсь в настоящем времени. Эти песни созданы для того, чтобы ваше тело начало двигаться. Благодарю жизнь за возможность делать эту сумасшедшую музыку,

- описывает свой релиз Кэш.

Год для Томми начался плодотворно. В начале марта художник начал сотрудничество с Adidas, вместе с которым создал эксклюзивную серию кроссовок и самую длинную обувь в мире. Ограниченное количество кроссовок можно было приобрести только путем участия в розыгрыше. Кампания оказалась очень успешной, ее осветили мировые СМИ и увидела многомиллионная аудитория. Затем последовало сотрудничество с известным французским люксовым брендом Maison Margiela, с которым музыкант выпустил совместную коллекцию мерча для поклонников. Вместе с Margiela был также выпущен сингл "Mute", который включил в себя три с половиной минуты тишины и которая также достигла вершин хит-парадов во многих странах мира.

Со времени выхода своего первого альбома "Euroz Dollaz Yeniz" в 2014 году Томми расширил границы и добился международного успеха в индустрии моды, а также в мире искусства и музыки. Помимо прочего, он также сотрудничал с известным модельером Риком Оуэнсом, вместе с которым в 2019 году в KUMU проходила выставка «Невинные и проклятые». Кроме того, была выпущена совместная капсульная коллекция, а также музыкант выступил на показе мод Оуэнса коллекции Весна-лето 19. Его хвалили во всем мире за его культовые образы.

Также Томми выступил на церемонии награждения самого крупного в мире порносайта PornHub в 2020 году .