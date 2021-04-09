Рекордсменка впервые за 28 лет постригла свои ногти, и вот насколько длинными они стали за это время

Гордая обладательница самых длинных ногтей впервые за 28 лет отстригла их и ни капельки об этом не жалеет. Рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Айанна Уильямс не могла застелить постель или даже помыть посуду, поэтому пришлось прибегнуть к ножницам. Женщина призналась, что ей пора начать новую жизнь, в которой она сможет заниматься обычными вещами, сообщает Life.ru, ссылаясь на Mirror.

Из-за ногтей я относилась к каждому движению с особой осторожностью. Поэтому я заранее продумывала свой следующий шаг, который нужно было сделать так, чтобы ничего не задеть ногтями и не повредить их. С ногтями или без я всё равно останусь королевой!

Чтобы сделать себе маникюр, прабабушке Айанне требовалось от трёх до четырёх флакончиков лака, ведь длина её ногтей достигла в общей сложности 733 см. В итоге процедура занимала несколько дней. Теперь ногти рекордсменки будут храниться в музее во Флориде, США. Сама Айанна не исключает, что, возможно, снова начнёт отращивать длину.