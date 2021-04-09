Пт, 9.04.2021
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Рекордсменка впервые за 28 лет постригла свои ногти, и вот насколько длинными они стали за это время

А женщина с самыми длинными ногтями в мире ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost

Прабабушка решилась на такой поступок, устав от того, что даже не может помыть посуду или понянчить своих внуков.

Гордая обладательница самых длинных ногтей впервые за 28 лет отстригла их и ни капельки об этом не жалеет. Рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Айанна Уильямс не могла застелить постель или даже помыть посуду, поэтому пришлось прибегнуть к ножницам. Женщина призналась, что ей пора начать новую жизнь, в которой она сможет заниматься обычными вещами, сообщает Life.ru, ссылаясь на Mirror.

Из-за ногтей я относилась к каждому движению с особой осторожностью. Поэтому я заранее продумывала свой следующий шаг, который нужно было сделать так, чтобы ничего не задеть ногтями и не повредить их. С ногтями или без я всё равно останусь королевой!

Чтобы сделать себе маникюр, прабабушке Айанне требовалось от трёх до четырёх флакончиков лака, ведь длина её ногтей достигла в общей сложности 733 см. В итоге процедура занимала несколько дней. Теперь ногти рекордсменки будут храниться в музее во Флориде, США. Сама Айанна не исключает, что, возможно, снова начнёт отращивать длину.

Мировой рекорд старушка установила в 2017 году, тогда длина её ногтей составляла 865 см. Для этого она ежедневно окунала их в тёплое оливковое масло, а также постоянно использовала укрепляющие и полирующие средства. Однако все её старания были перечёркнуты, когда Айанна попала в аварию. В результате некоторые ногти поломались, и она ещё долго их оплакивала. Но всё это осталось позади, и теперь старушка может спокойно нянчиться с правнуками и ходить как обычные люди в туалет.

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