Принц империи: чем запомнился Филипп, муж Елизаветы II?

Принц в изгнании

Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Он был единственным сыном из пяти детей принца Андрея — сына короля Греции Георга I. Его матерью была принцесса Алиса из немецкой династии Баттенбергов. Кроме Филиппа, у королевской четы было четыре дочери: принцессы Маргарита, Теодора, Сесилия и София.

В 1922-м после отречения от престола его дяди Константина I в результате Второй греко-турецкой войны, членов королевской семьи изгнали из Греции. В возрасте семи лет в 1928-м Филиппа отправили к родственникам в Лондон. Его отец принц Андрей не очень интересовался воспитанием сына и поэтому, в детстве он жил у родственников и учился в Великобритании, Шотландии и Германии. В конце тридцатых Филипп год проучился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

Принца из обнищавшей королевской семьи недолюбливали в Великобритании. Его будущие свекры считали жениха своей старшей дочери резким и слишком брутальным. Они не воспринимали его кандидатуру в качестве будущего мужа кронпринцессы. По мнению родителей Елизаветы мало примечательный британский военный из бывшей королевской семьи, без денег и со «сложными» родственниками был не лучшей партией для дочери. Масла в огонь подливал тот факт, что его сестра Сесилия вместе с мужем Георгом Донатусов вступили в ряды Национал-социалистической рабочей партии нацистской Германии.

Принц-консорт при королеве

Знакомство Елизаветы II и Филиппа произошло еще в их детстве. В 1934-м король Георг VI посетил колледж вместе со своими дочерями, где учился принц. Ему тогда было 14 лет, а Елизавете девять. Конечно, в тот момент никто ни в кого не влюбился, это произошло годы спустя.

Филиппа пригласили на закрытое семейное мероприятие, организованное королевской семьей. Ведь он был четвероюродным братом Елизаветы и ее сестры Маргарет. В тот вечер между 13-летняя принцесса и заметила 18-летнего принца.

Между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка, а в 1947-м они поженились. Поговаривали, что отец жениха принц Андрей уговаривал Георга VI поженить детей. Таким образом, принц Филипп мог пробиться в жизни и не прозябнуть на военной службе. Для того, чтобы стать мужем кронпринцессы, Филиппу пришлось отказаться от всех своих прежних титулов, сменить греческую православную церковь на англиканскую и лишить себя возможности дать будущим детям свою фамилию. За право потомков носить фамилию Виндзор боролась королева-мать и бабушка Елизаветы королева Мария. Они хотели сохранить фамилию династии, а не вычеркивать ее из-за любовной прихоти Лилибет. Эту позицию отстаивал и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Свадьба принцесса Елизавета и Герцога Эдинбургского. ФОТО: PA/PA Archive/Press Association Images