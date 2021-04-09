Как выглядят казематы в Таллинне, которыми пользовались Гитлер и Сталин? Российские блогеры показали заброшенную Батарейную тюрьму

На портале zen.yandex.ru авторы под ником TrueStory Travel предлагает заглянуть в Батарейную тюрьму и посмотреть, что там сейчас находится. Российские блогеры снимали развалины, по всей видимости, прошлым летом, когда еще не было принято окончательного решения о перестройке Батарйной морской крепости и пространства вокруг нее под развелкательно-торговый центр.
Жуткое место, по другому не скажешь. Это бывший военный форт, который власти СССР переделали в тюрьму в начале 20 века.
В разные времена эту тюрьму использовал и Гитлер, и Сталин, но уже почти 20 лет она заброшена. Как Батарейная тюрьма выглядит сегодня - сейчас расскажу подробней.
Батарейная тюрьма находится в Таллине и с 2002 года является недействующей. Изначально планировалось, что из нее сделают музей, но затея не удалась. Какое-то время в ней действительно проводились экскурсии, но в теперь она полностью заброшена.
Эта тюрьма примечательная по нескольким причинам. Она была построена еще в 19 веке как оборонительный форт, но с приходом советской власти ее казармы были оперативно переделаны в тюремные камеры.
Во времена СССР наряду с обычными преступниками в ней содержали и политических заключенных. А во времена Второй мировой, когда власть в Эстонии была захвачена немцами, Гитлер разместил в Батарейной тюрьме несколько сотен евреев.
Сегодня попасть внутрь здания нельзя, однако пройти на внутреннюю территорию тюрьмы можно беспрепятственно. Двор, где раньше проводились прогулки заключенных, в настоящее время зарос бурьяном.
Однако можно заглянуть внутрь здания через разбитые окна. На них по прежнему остались решетки, но вот стекла есть не везде.
Так как тюрьма построена на самом берегу моря, она имеет один неприятный нюанс - внутри всегда было холодно и сыро. И даже сейчас это четко ощущается - из здания веет прохладой и гнилью.
Говорят, что в ближайшее время из тюрьмы хотят сделать парк развлечений - с кафе, магазинами и прочими увеселительными заведениями. Мол, зачем «такая хорошая недвижимость зря простаивает». По мне - так сомнительная затея! Может, и найдутся те, кого это позабавит, но чисто с человеческой позиции - обед и шоппинг в месте, где когда-то проводились расстрелы, не очень правильно.