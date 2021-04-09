Как выглядят казематы в Таллинне, которыми пользовались Гитлер и Сталин? Российские блогеры показали заброшенную Батарейную тюрьму

Жуткое место, по другому не скажешь. Это бывший военный форт, который власти СССР переделали в тюрьму в начале 20 века.

ФОТО: TrueStory Travel

В разные времена эту тюрьму использовал и Гитлер, и Сталин, но уже почти 20 лет она заброшена. Как Батарейная тюрьма выглядит сегодня - сейчас расскажу подробней.

ФОТО: TrueStory Travel

Батарейная тюрьма находится в Таллине и с 2002 года является недействующей. Изначально планировалось, что из нее сделают музей, но затея не удалась. Какое-то время в ней действительно проводились экскурсии, но в теперь она полностью заброшена.

ФОТО: TrueStory Travel

ФОТО: TrueStory Travel

Эта тюрьма примечательная по нескольким причинам. Она была построена еще в 19 веке как оборонительный форт, но с приходом советской власти ее казармы были оперативно переделаны в тюремные камеры.

Во времена СССР наряду с обычными преступниками в ней содержали и политических заключенных. А во времена Второй мировой, когда власть в Эстонии была захвачена немцами, Гитлер разместил в Батарейной тюрьме несколько сотен евреев.

ФОТО: TrueStory Travel

Сегодня попасть внутрь здания нельзя, однако пройти на внутреннюю территорию тюрьмы можно беспрепятственно. Двор, где раньше проводились прогулки заключенных, в настоящее время зарос бурьяном.

ФОТО: TrueStory Travel

Однако можно заглянуть внутрь здания через разбитые окна. На них по прежнему остались решетки, но вот стекла есть не везде.

ФОТО: TrueStory Travel

Так как тюрьма построена на самом берегу моря, она имеет один неприятный нюанс - внутри всегда было холодно и сыро. И даже сейчас это четко ощущается - из здания веет прохладой и гнилью.

ФОТО: TrueStory Travel

Говорят, что в ближайшее время из тюрьмы хотят сделать парк развлечений - с кафе, магазинами и прочими увеселительными заведениями. Мол, зачем «такая хорошая недвижимость зря простаивает». По мне - так сомнительная затея! Может, и найдутся те, кого это позабавит, но чисто с человеческой позиции - обед и шоппинг в месте, где когда-то проводились расстрелы, не очень правильно.

ФОТО: TrueStory Travel