Татьяна Буланова: «Манижа – прекрасная девушка. Я рада, что она будет представлять Россию на «Евровидении»

— Татьяна, вы 6 марта отметили свой день рождения на концерте в Петербурге. И спели там дуэтом со своим другом, актером Артемом Анчуковым, который также был и ведущим концерта.

— Да. У нас с Артемом вышла уже вторая совместная песня. Первая называется «Разные судьбы», а та, премьера которой состоялась на концерте в «Тинькофф Арене», носит название «Мосты». Эту очень красивую, питерскую, такую прямо родную композицию написал Борис Шишкарев, артист, который работает под псевдонимом Алла Браун.

— Вторая совместная песня… Если так пойдет и дальше, вы скоро и вовсе выпустите с Артемом целый альбом дуэтов. Это возможно?

— В первую очередь, Артем все-таки актер, ведущий, ринганонсер. И пение для него, пожалуй, является хобби. Поэтому насчет альбома, конечно, говорить рано. (Смеется.) Это мне легко, я порой записываю по несколько песен в день! Но честно сказать, Артем меня сильно удивил. Обычно, когда человек впервые приходит на студию, он начинает волноваться, зажиматься. У Артема же все получилось с первого раза. Стопроцентное попадание в ноты!

— В конце прошлого года многие СМИ приписывали вам роман с Артемом. Скажите, он действительно тот, в кого вы сегодня влюблены?

— Нет. (Смеется). Мы с Артемом просто хорошие друзья. И соседи, к тому же — живем через пару улиц друг от друга. Подружились с Артемом лет семь назад. А когда-то он был моим фанатом. Артем родился в Вологде, провел там детство. Там же учился в школе. Рассказывает, что однажды даже сбежал с урока алгебры на мой концерт. (Смеется.) А еще я как-то была у него в гостях, и он показал мне фотографии — одна 1994 года, а другая 1997. Так вот на них мы с ним запечатлены вдвоем. Естественно, я его в то время совсем не помню — там было много желающих сфотографироваться. Но такой вот любопытный факт.

Познакомились мы с ним на одном мероприятии, которое он вел в Петербурге. Потом пересеклись еще раз, еще, подружились. После чего выяснилось, что еще и живем недалеко друг от друга. Так что периодически стали прогуливаться вместе. Но молодой человек у меня совершенно другой. Он занимается предпринимательской деятельностью, немного младше меня. Артем, кстати, тоже его знает. Но большего пока сказать не могу. Пусть сохранится интрига (Улыбается.)

— Чем ваш новый избранник привлек внимание?